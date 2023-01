Cresce la tensione nelle puntate di Un posto al sole, con le bugie di Alice che stanno portando astio e rivalse in tutto Palazzo Palladini. Persino Elena e Angela rischieranno di finire in tribunale per la questione, mettendo a rischio la loro lunga amicizia. Nunzio è sempre più incastrato, anche se la maggior parte delle persone a lui vicine, se non tutti, credono alla sua versione. La stessa Marina inizierà a capire che la nipote sta mentendo e si troverà in una posizione decisamente difficile.

Dalle ultime anticipazioni di Upas, arriva un colpo di scena: Alice ammetterà le sue bugie, ma qualcuno continuerà a sostenere la sua versione per non ledere la sua immagine, sacrificando così Nunzio.

Upas, nuove puntate: Alice ammette di aver mentito su Nunzio

Come svelano le nuove anticipazioni di Un posto al sole, Alice non riuscirà più a reggere il peso delle sue bugie. Anche se orgogliosa, capirà di aver messo nei guai Nunzio, e non solo con Chiara. Rischia di finire in tribunale e di veder finita la sua spensieratezza.

Dopo notti di riflessioni e di lacrime, Alice si farà coraggio e ammetterà di aver mentito, provocando un maremoto a casa di Roberto e Marina. Per Nunzio sembrerà essere arrivata la fine di un incubo, ma in realtà non è così.

Un posto al sole, spoiler: qualcuno incastra Nunzio per proteggere Alice

Nunzio sarà invischiato in una nuova vicenda, ancora più difficile da gestire.

Come rivelano le ultime anticipazioni di Un posto al sole, infatti, a qualcuno non piacerà affatto che Alice abbia ammesso la verità. La sua immagine rischia di venire compromessa, passando per bugiarda e per capace di mettere nei guai una persona per dei banali capricci.

A quel punto arriveranno seri guai per Nunzio, che verrà messo di mezzo pur di salvare la faccia alla giovane nipote di Marina, che probabilmente sarà costretta a ritornare sui suoi passi.

Chi sarà talmente crudele da fare questo? L'ipotesi più probabile ricade su Roberto, che mal sopporta Nunzio ed è molto attento all'immagine della sua famiglia, ma ancora non ci sono certezze.

Un posto al sole prossimi episodi, Nunzio sacrificato per la reputazione di Alice

Non si sa ancora chi sia questa misteriosa persona disposta a sacrificare Nunzio per salvaguardare la reputazione di Alice.

Si arriverà comunque a una conclusione, anche perché presto ci sarà una nuova storyline decisamente interessante. Come svelano le anticipazioni di Un posto al sole Lara torna con il bambino dopo il matrimonio di Ferri e Marina e darà del filo da torcere sia a Roberto che all'odiata Giordano, portando avanti il suo assurdo teatrino.