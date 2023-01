Nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5, Demir verrà a conoscenza che Gaffur ha ucciso per soldi il suo caro amico Hatip. Per ovvi motivi non la prenderà bene e si arrabbierà per il fatto che Gaffur abbia commesso tale delitto solo per soldi. La rabbia sarà talmente tanta che Demir sarà sul punto di ucciderlo, ma eviterà di farlo solo per il bene della piccola Ûzum.

Sermin sa tutto sull'omicidio di Hatip

Non sarà un periodo molto facile quello che dovrà affrontare Gaffur durante le prossime puntate di Terra Amara. La sua libertà sarà sempre in bilico, soprattutto quando inizierà a venire a galla che è l'assassino di Hatip.

Se la notizia si spargesse per tutta Çukurova, ovviamente potrebbe rischiare di finire in prigione.

Gaffur si ritroverà sotto ricatto da parte di Behice e tutto accadrà a causa di Sermin. Quest'ultima è entrata in possesso della lettera in cui Gaffur minacciava Hatip e in più l'ha visto mentre lo uccideva. Ai tempi Sermin ha raccontato tutto a Behice, dandole anche la lettera scritta da Gaffur, per questo motivo ha avuto modo di ricattarlo.

La confessione di Gaffur a Saniye e Demir

Dopo che Gaffur confessarà a Saniye di essere stato lui a uccidere Hatip, insieme decideranno di dirlo a Demir. Si ritroveranno nella stalla e quando Demir verrà a saperlo la sua reazione non sarà delle migliori, visto che Hatip era un suo caro amico.

Demir sarà una furia con Gaffur, soprattutto per avergli nascosto una cosa così tanto importante. In più non sopporterà che sia arrivato a compiere un delitto solamente per guadagnare qualche soldo in più.

Gaffur dirà anche a Demir che Sermin era a corrente della cosa insieme a Behice. Sermin sentirà la loro conversazione, entrerà nella stalla e negherà tutto, accusando Gaffur di "delirare" e Behice di inventare delle cose solo per via della sua ossessione per la famiglia Yaman.

Demir le crederà e la lascerà andare, anche perché vorrà "sistemare i conti" con Gaffur.

Demir violento con Gaffur

Demir, cortesemente, chiederà a Saniye di lasciarlo da solo con Gaffur nella stalla, in quanto vorrà avere la possibilità di parlarci faccia a faccia. Appena Saniye se ne andrà, Demir sfogherà tutta la sua rabbia con il capomastro picchiandolo con un bastone.

Gaffur chiederà perdono a Demir per ciò che ha fatto, ma il suo capo non vorrà sentire ragioni e sarà completamente fuori di sé. Lo picchierà talmente tanto che sembrerà che Demir sia quasi disposto a ucciderlo, ma non lo farà, gli risparmierà la vita.

Anzi gli dirà che non lo denuncerà alla polizia solamente perché vuole molto bene a Saniye e Üzum, e non vuole che per causa sua le due rimangano da sole, però gli preciserà una cosa: se non fosse stato padre, l'avrebbe sicuramente ucciso.