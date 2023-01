Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Le anticipazioni delle puntate di fine gennaio rivelano che Roberto e Marina saranno presto stufi dell'atteggiamento di Lia Longhi. Nel frattempo Diego inizierà ad interrogarsi sull'identità di quest'ultima e sui sentimenti che prova per lui.

Alberto Palladini fa un gesto eclatante

L'esperienza di Lia (Giuliana Vigogna) come governante di casa Ferri sta per volgere al termine. Una pagina del copione, relativa alle puntate di metà febbraio, ha infatti svelato che in quel ruolo tornerà Silvana (Anna D'Agostino).

Ma cosa ne sarà allora dell'attuale cameriera?

È risaputo che Lia abbia voluto quel lavoro, a tutti i costi, solo per mettere le mani sui gioielli appartenenti alla famiglia ebrea. Ebbene le anticipazioni svelano che la ragazza riuscirà ad ottenere ciò che desiderava, grazie ad un gesto sorprendente da parte di Alberto (Maurizio Aiello). A quanto pare quindi Palladini restituirà il tesoro, o almeno una parte, a colei che ritiene la legittima proprietaria, ma cosa farà a questo punto Lia?

Un posto al sole, trame al 30 gennaio: Ferri e Marina sono contrariati

Come prevedibile, questa storyline non potrà avere nessun lieto fine. Del resto Lia non è la vera proprietaria dei gioielli. Le anticipazioni svelano che, nelle prossime puntate, Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) saranno piuttosto contrariati dal comportamento di Lia.

Al momento non vengono forniti ulteriori dettagli, ma è presumibile che la ragazza, una volta ottenuto ciò che desiderava, deciderà di lasciare il suo posto di lavoro senza preoccuparsi di dare un giusto preavviso.

Lia potrebbe licenziarsi, comportarsi male per farsi mandare via o semplicemente sparire. Questo non viene specificato, ma c'è la certezza che i suoi giorni come governante stiano per finire.

Upas, anticipazioni: Diego si interroga sui sentimenti di Lia

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Diego (Francesco Vitiello) si interrogherà su chi sia realmente la ragazza di cui si è innamorato. A quanto pare il figlio di Raffaele scoprirà che la giovane governante finora ha mentito sulle sue origini, ma un'altra domanda inizierà a risuonare nella sua mente con insistenza: "Cosa prova realmente Lia per lui?" Il ragazzo verrà assalito dal sospetto di essere stato solo una pedina nel gioco della ragazza.

Le anticipazioni, al momento, non rivelano la risposta. Lia potrebbe confessare la verità a Diego e proporgli di scappare con lui o forse potrebbe semplicemente sparire con il tesoro. Difficile stabilirlo ma risulta sempre meno probabile che questa "storia d'amore" possa avere un epilogo felice.