Luca Onestini e Nikita Pelizon sono stati protagonisti di un nuovo confronto nella casa del Grande Fratello Vip 7. In particolare l'uomo è tornato a spiegare di non avere mai voluto illudere la coinquilina, aggiungendo di aver compreso che la modella triestina non è il suo tipo di donna ideale e di volerla solo come amica.

Nikita ha rivelato di essersi sentita fraintesa dal coinquilino: in principio credeva di riuscire a gestire la situazione ma poi evidentemente il sentimento ha preso il sopravvento.

Il nuovo confronto

In seguito alla discussione del giorno precedente, Luca e Nikita hanno cercato di avere un chiarimento per porre fine alle difficoltà comunicative che ci sono fra loro da qualche tempo.

La modella triestina ha ammesso di non essere riuscita a dare un giudizio imparziale poiché era convinta che Luca volesse farla ingelosire con alcuni atteggiamenti. Dal canto suo Onestini ha invece ribadito di non essersi mai avvicinato a Nikita con strategia o per illuderla, ma di essere sempre stato chiaro nei suoi confronti: "Dal punto di vista sentimentale ho capito che non sei quello che cerco, però come amica sì perché sto bene con te". L'uomo si è detto disposto a tornare ad avere un rapporto amichevole con la modella, purché i suoi atteggiamenti non vengano fraintesi.

Pelizon ha spiegato di essersi trovata in una situazione difficile da gestire, ribadendo di essere pronta ad andare avanti e ricostruire un rapporto amichevole con lui.

Poi ha spiegato il motivo del risentimento nei confronti di Onestini: "Mi sono sentita fraintesa".

La cena

Venerdì Nikita ha avuto la possibilità di invitare tre coinquilini a una cena a tema brasiliano che aveva ricevuto come premio dopo aver vinto un gioco. I tre concorrenti scelti dalla modella sono stati Attilio Romita, Antonella Fiordelisi e Luca Onestini.

Durante la serata, Nikita e Luca sono stati protagonisti di un acceso confronto. In particolare, Onestini ha espresso delle perplessità sull'invito: sebbene Pelizon abbia spiegato di averlo invitato per un chiarimento, Luca ha replicato: "Tu per me non esisti".

La scelta di Pelizon di aver invitato proprio Onestini è stato commentato anche da alcuni altri coinquilini: ad esempio secondo Antonino Spinalbese la modella avrebbe agito di strategia. Daniele Dal Moro invece ha ammesso che - al posto di Luca - non avrebbe accettato l'invito da parte di Pelizon.