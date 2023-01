Nelle nuove puntate di Un posto al sole trasmesse tra gennaio e febbraio su Rai 3, si continuerà a parlare dell'intricata vicenda legata a Nunzio e Alice.

La ragazza deciderà di portare avanti il suo piano vendicativo nei confronti del figlio adottivo di Franco Boschi, così Alice sporgerà ufficialmente denuncia contro Nunzio con lo scopo di rovinarlo.

Col passare del tempo, però, la verità verrà a galla, ma non basterà a far sì che Nunzio possa essere ritenuto credibile, dato che qualcuno giocherà sporco alle sue spalle.

Nunzio messo nei guai da Alice: anticipazioni Un posto al sole gennaio-febbraio

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, trasmesse tra gennaio e febbraio su Rai 3, rivelano che Nunzio si ritroverà nei guai dopo la denuncia di Alice.

La figlia di Elena deciderà di andare avanti per la sua strada e, nonostante i dubbi di sua mamma, sporgerà denuncia contro il ragazzo, accusandolo di aver provato ad abusare di lei.

Un duro colpo per il giovane cuoco del Caffè Vulcano, che di punto in bianco si ritroverà messo in una posizione a dir poco scomoda, nonostante non abbia fatto nulla di grave nei confronti della ragazza.

Insomma, la situazione diventerà particolarmente complicata per il ragazzo, ma nel corso delle puntate successive di questa stagione, la verità verrà a galla.

C'è chi proverà a salvare Alice dopo le sue bugie: anticipazioni Un posto al sole gennaio-febbraio

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che le bugie di Alice verranno smascherate e finalmente tutti verranno a conoscenza di quanto è accaduto in quella fatidica notte, durante la quale la ragazza sostiene di aver subito un tentativo di violenza fisica da parte del cuoco.

Eppure l'emergere della verità potrebbe non bastare a far sì che Nunzio venga considerato innocente a tutti gli effetti.

Qualcuno giocherà sporco ai danni del figlio adottivo di Franco Boschi: lo scopo sarà quello di mettere in cattiva luce Nunzio, e continuare a far credere che sia il "colpevole" di tutta questa triste e intricata vicenda.

Nunzio incastrato per salvare Alice: anticipazioni Un posto al sole gennaio-febbraio

Il motivo? C'è chi vorrà salvaguardare a tutti i costi la credibilità di Alice: lo scopo sarà quello di non mettere in cattiva luce la ragazza e in tal modo salvarle "la faccia", data anche l'importanza della sua famiglia.

Insomma, le bugie di Alice dovranno essere coperte in tutti i modi e pur di portare avanti questo piano, ci sarà chi non si farà alcun tipo di scrupolo ad andare contro Nunzio.

In questo modo Nunzio si ritroverà vittima di questa brutta vicenda per salvare la faccia ad Alice. Per scoprire l'evolversi di questa situazione non resta altro che attendere le prossime puntate di Un posto al sole in onda tutte le sere su Rai 3.