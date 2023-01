Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda a metà febbraio, è previsto il rientro di Silvana, la storica governante di casa Ferri. La donna riprenderà il suo posto di lavoro, dopo essere stata licenziata ingiustamente a causa di Lara. Ma cosa ne sarà a questo punto di Lia?

Le anticipazioni parlano di una cocente sconfitta per quest'ultima e rivelano che la ragazza dovrà affrontare Diego faccia a faccia. In questo tesissimo confronto il giovane Giordano le chiederà conto di tutte le sue bugie e pretenderà chiarezza in merito ai suoi sentimenti.

Un posto al sole, anticipazioni febbraio: Diego ha scoperto la verità

L'episodio di Un posto al sole, andato in onda venerdì 27 gennaio, sembra aver fornito tutte le risposte in merito all'identità di Lia Longhi (Giuliana Vigogna). Dopo una brevissima indagine, Diego (Francesco Vitiello) ha scoperto che Lia non è la nipote di Annamaria Rovere e non è nemmeno ebrea. La ragazza è semplicemente una badante che, una volta venuta a conoscenza di un tesoro nascosto a Palazzo Palladini, ha deciso di metterci sopra le mani dando così una svolta alla sua vita.

E' risultato chiaro sin da subito che la giovane fosse interessata esclusivamente ai soldi e, in effetti, una volta ottenuti i gioielli, Lia ha deciso di venderli e scappare via.

Resta però un ultimo nodo da scegliere riguardo il suo rapporto con Diego

Lia viene sconfitta

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 30 gennaio al 3 febbraio, svelano cosa accadrà subito dopo la sorprendente scoperta di Diego. Quest'ultimo inizierà a riflettere su colei che credeva di amare e deciderà di affrontarla in un tesissimo faccia a faccia.

A quel punto il giovane Giordano vorrà sentire tutta la verità dalla bocca di Lia e capire cosa prova realmente per lui.

Purtroppo non viene svelato cosa risponderà la giovane ma c'è la conferma che Lia subirà una tremenda sconfitta. La giovane si troverà costretta a rinunciare sia a Diego che ai gioielli? O riuscirà a scappare con il bottino?

Tutte le ipotesi restano valide persino quella che vedrebbe la giovane proporre a Giordano di fuggire assieme. In ogni caso è davvero difficile ipotizzare un lieto fine per i due, mentre si fa sempre più concreta l'ipotesi che questo, almeno per ora, rappresenti un addio per il personaggio di Lia.

Silvana ottiene il suo vecchio lavoro

L'addio di Lia metterà in seria difficoltà Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano). I due si troveranno di punto in bianco senza una governante, a pochi giorni dal loro matrimonio. Questo piccolo dramma rappresenterà però un'opportunità per Silvana (Anna D'Agostino) che riprenderà il suo posto. Resta da capire in che modo verrà contattata la donna ma c'è la conferma che già da metà febbraio la storica cameriera riprenderà il suo lavoro.