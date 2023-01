Proseguono le anticipazioni di Terra Amara concentrandosi sulla figura di Demir, che ben presto scoprirà che la moglie non ha mai mentito e non era intenzionata a fuggire con Yilmaz. Inizialmente furioso per via del rischio corso dalla moglie, che avrebbe potuto perdere il bambino che porta in grembo, ascoltando per caso una conversazione della madre con una domestica, Demit capirà di aver frainteso tutto. Altun stava correndo in ospedale ma solo per poter aiutare la nonnina Azize in preda a una crisi.

Demir furioso con Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara, relative alle puntate che presto verranno trasmesse su Canale 5, vedono protagonista Demir.

Seguendo la trama della soap turca, in assenza del figlio, Hunkar deciderà di trasferirsi con la famiglia in una seconda dimora per permettere a Gaffur di disinfestare la villa, visto che Adnan ha rischiato di essere punto da uno scorpione. Mentre la donna sarà fuori casa in cerca di una soluzione per far uscire dalla prigione il figlio, Azize avrà una crisi e Zuleyha impaurita la porterà in ospedale. Durante il viaggio Zuleyha avrà delle minacce d'aborto.

Perdendo i sensi, Azize scapperà e inizierà a vagare per i campi raggiungendo infine la casa. A soccorrere Zuleyha sarà Yilmaz, che la porterà in ospedale dove con le dovute cure di Sabahattin e Mujgan riuscirà a riprendersi senza mettere in pericolo la gravidanza.

Il ritorno a casa di Azize farà credere a Hunkar che la nuora fosse intenzionata a scappare con Yilmaz e per di più Hatip approfitterà della situazione per far sapere a Demir che la moglie voleva abbandonarlo. Ovviamente Yaman andrà su tutte le furie, anche in considerazione dei problemi che la fuga avrebbe potuto dare alla gravidanza.

Zuleyha non ha mentito a nessuno

Sermin sarà costretta a scagionare Demir: sarà la zia a farle confessare che non ha mai visto il cugino mentre sparava a Cengaver. Così Demir potrà finalmente uscire dal carcere e raggiungere la sua dimora. Qui accadrà qualcosa che porterà Demir a cambiare idea sulla moglie: una domestica parlerà con Hunkar, confemandole di aver visto pochi giorni prima la nonnina Azize mentre vagava da sola per i campi.

La conversazione verrà ascoltata per caso da Demir, che capirà di conseguenza che il racconto di Zuleyha era reale e che la moglie non aveva alcuna intenzione di scappare con Yilmaz. Yaman discuterà aspramente con la madre, colpevole a suo dire di aver creato astio con la moglie e proverà in tutti i modi a farsi perdonare da Zuleyha. Quali saranno le richieste di Altun? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.