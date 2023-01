Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 su Rai 3 nonché in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera di stampo italiano nata da un'idea di Wayne Doyle, in merito alle puntate che saranno trasmesse nel mese di febbraio, rivelano che Elena dovrà capire se spingere la figlia Alice Pergolesi ad assumersi le proprie responsabilità o meno. Partirà il processo a Lello Valsano in merito alla morte di Susanna Picardi, nel frattempo Alice sceglierà di partire per Londra. Viola Bruni e Niko Poggi, costituitisi Parte Civile, si prepareranno ad affrontare un periodo complicato, mentre continueranno imperterrite le polemiche provenienti dal web e indirizzate al Caffè Vulcano.

Roberto Ferri e Marina Giordano, infine, coroneranno il loro sogno d'amore convolando a nozze, sebbene i volti dei novelli sposi parranno essere turbati da qualche accadimento.

Alice andrà a Londra

Gli spoiler di Un posto al sole per il mese di febbraio anticipano che Elena, dopo aver compreso cosa si celava dietro ai tormenti della figlia, dovrà capire se sarà meglio spingere la giovane Pergolesi ad assumersi le proprie responsabilità oppure a fuggire dalle stesse.

Il processo a Lello Valsano legato alla morte prematura di Susanna sarà in procinto di iniziare e ciò riaprirà probabilmente vecchie cicatrici, mai del tutto rimarginate, nel giovane avvocato.

Alice, intanto, sceglierà di andare in Gran Bretagna in direzione Londra, mentre Lia Longhi avrà un duro diverbio con Diego e, al termine dello stesso, la domestica di casa Palladini dovrà fare i conti con una sconfitta morale.

"Bufalotto sensibile", invece, farà un insolito invito a Salvatore Cerruti.

Marina e Roberto si sposeranno ma qualcosa sembrerà turbarli

Le trame dello sceneggiato di Rai 3, in merito degli episodi che andranno in onda nel mese di febbraio, evidenziano che Niko e Viola, dopo essersi costituiti Parte Civile, dovranno fare i conti con un periodo complicato, in quanto inizierà il processo a Valsano.

Silvia, successivamente, continuerà a dover fare i conti con le reiterate polemiche che giungeranno via web contro il Caffé Vulcano, in quanto molte persone si chiederanno come mai uno chef, ovvero Nunzio Cammarota, accusato di abusi possa ancora lavorare al locale.

Castrese Altieri riempirà di domande Salvatore, il quale avvertirà un pizzico di solitudine, mentre Mariella penserà di avviare una Crociera con Bice.

Marina e Roberto, infine, convoleranno a nozze coronando finalmente il loro sogno d'amore. Peccato, però, che i novelli sposi si presenteranno a casa di Elena con gli abiti da cerimonia, ma i loro volti parranno rabbuiati e preoccupati da qualche accadimento.

Nonostante non vi siano spoiler ufficiali a riguardo, è possibile ipotizzare che la colpa di tali timori di Marina e Roberto sia riconducibile a Lara.