L'appuntamento con le nuove puntate di Un posto al sole previste fino al 3 febbraio 2023 rivelano che Niko si ritroverà a dover affrontare l'evento drammatico legato alla morte di Susanna e si mostrerà a dir poco spietato nei confronti di Lello Valsano.

Spazio anche alle vicende di Nunzio che, in questi nuovi episodi con la soap opera serale in onda su Rai 3, si ritroverà a fare i conti con una sorpresa del tutto inaspettata.

Riparte il processo a Lello per la morte di Susanna: anticipazioni Un posto al sole al 3 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole fino al 3 febbraio 2023, rivelano che ripartirà il processo legato alla morte di Susanna.

Tale evento riporterà in scena il personaggio di Lello Valsano che, dopo essere stato messo in carcere per l'omicidio della donna, sta seguendo alla lettera la linea difensiva messa a punto dal suo avvocato.

De Lambro gli ha consigliato di puntare sull'infermità mentale come unico modo per poter sfuggire da una condanna pesantissima.

Di conseguenza, l'astuto Lello passa tutto il giorno a letto mantenendo un aspetto provato e smunto. Immediata la reazione del suo avvocato, che non potrà fare a meno di complimentarsi con l'uomo per la messa in scena attuata in carcere.

Intanto, Niko, non sarà ancora convinto al 100% di costituirsi parte civile per far valere i suoi diritti di danneggiato.

Niko spietato contro Lello: anticipazioni Un posto al sole al 3 febbraio

Le anticipazioni di Un posto al sole fino al 3 febbraio rivelano che Niko è ben consapevole del fatto che, partecipare al processo, significherebbe riaprire delle vecchie ferite nel suo cuore.

Di conseguenza, deciderà di parlare con Alberto Palladini per avere un suo consiglio sul da farsi e, la reazione dell'avvocato, sarà particolarmente dura.

Palladini, infatti, lo spronerà con tutte le sue forze a prendere parte al processo contro Lello Valsano. Nel caso in cui non dovesse farlo e Valsano non ottenesse la giusta pena, Niko potrebbe pentirsi per sempre per non aver contribuito a rendere giustizia nel migliore dei modi alla sua amata Susanna.

E, a quel punto, Niko cambierà drasticamente idea: il figlio di Renato apparirà spietato più che mai nei confronti di Lello, pronto a fargliela pagare per la morte di Susanna.

Nunzio sorpreso: anticipazioni Un posto al sole 30 gennaio-3 febbraio

Occhi puntati anche su Nunzio: le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole fino al 3 febbraio 2023, rivelano che il ragazzo apparirà sempre più desideroso di poter rivedere la sua amata Chiara e passare del tempo con lei, dopo la tormentata vicenda di Alice.

Ma, in questi nuovi episodi della soap, Nunzio riceverà una visita del tutto inaspettata che lo lascerà sorpreso e meravigliato. Di chi si tratta? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti della soap opera serale di Rai 3.