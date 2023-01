L'appuntamento con Uomini e donne prosegue venerdì 13 gennaio 2023, con l'ultima puntata di questa nuova settimana del talk show pomeridiano ideato e condotto da Maria De Filippi.

Le anticipazioni sul programma dei sentimenti rivelano che si tornerà a parlare delle vicende di Federico Nicotera, il quale si ritroverà messo nei guai con le due pretendenti che sono ormai giunte al rush finale. Trattasi di Carola e Alice.

Spazio anche alle vicende di Lavinia che, questa settimana, sarà protagonista di un'esterna particolarmente intensa con il corteggiatore Alessio Campoli.

Anticipazioni Uomini e donne 13 gennaio: Lavinia bacia Alessio Campoli

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata di Uomini e donne del 13 gennaio 2023, rivelano che Lavinia sarà al centro dell'attenzione per la nuova esterna fatta con Alessio Campoli [VIDEO].

I due trascorreranno dei momenti di grande serenità e sintonia, tanto che questo nuovo incontro sarà caratterizzato anche da un bacio intenso.

La tronista si lascerà andare nuovamente con il giovane Campoli e, ovviamente, in studio non mancheranno le polemiche e le critiche da parte dell'altro corteggiatore.

Alessio Corvino sbotta con Lavinia: anticipazioni Uomini e donne del 13 gennaio

Sì, perché Alessio Corvino non la prenderà affatto bene e non potrà nascondere la sua amarezza nel vedere le immagini di questa nuova esterna tra Lavinia e Campoli, caratterizzata dall'ennesimo bacio.

Quale sarà a questo punto la decisione finale di Alessio Corvino? Continuerà a "lottare" per cercare di conquistare il cuore della tronista oppure mollerà la presa prima della fatidica scelta finale? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti del mese di gennaio.

E poi ancora, al centro dei riflettori in questa nuova puntata di Uomini e donne, ci saranno anche le vicende di Federico Nicotera.

Federico nei guai con Alice e Carola: anticipazioni Uomini e donne 13 gennaio

Le anticipazioni del 13 gennaio 2023, rivelano che il tronista si ritroverà nei guai con entrambe le due pretendenti. Sarà protagonista di un'esterna con Carola, durante la quale i due proveranno a riappacificarsi dopo le incomprensioni degli ultimi tempi.

Peccato, però, che tale esterna non farà altro che accrescere ancora di più la crisi in corso tra Federico e Carola, i quali si ritroveranno ai ferri corti e non riusciranno a trovare un punto di intesa per portare avanti questa frequentazione.

Come se non bastasse, Alice apparirà particolarmente indispettita dall'atteggiamento del tronista e in particolar modo dalle attenzioni riservate alla sua rivale. Per tale motivo, quindi, Alice deciderà di non ballare con Federico.