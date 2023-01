Tanto tuonò che piovve: ormai era nell'aria la complicità tra Adelaide e Marcello, che si sono avvicinati per questioni di lavoro e di affari. Non solo. Barbieri ha scelto la contessa come sua mentore anche per le sue spinose questioni sentimentali, chiedendole consigli per riconquistare Ludovica, che lasciò in un momento di rabbia e frustrazione. Grazie ai suggerimenti di Adelaide, Marcello si è rimboccato le maniche e ha investito sul suo futuro, studiando finanza in Svizzera ed entrando in punta di piedi nella Milano bene. Poi, il grande salto con l'affare Andreani soffiato a Umberto, che ha sorpreso piacevolmente la bella contessa.

Barbieri ha però dovuto digerire un boccone amaro, saputo del fidanzamento ufficiale di Ludovica e Ferdinando. Come se non bastasse, Torrebruna l'ha umiliato al Circolo, facendogli perdere completamente il controllo e finendo per ricevere un pugno in pieno viso tra lo stupore di tutti, Ludovica compresa. Le cose però, cambieranno completamente.

Il Paradiso delle signore 7, le nuove anticipazioni: Marcello cambia vita

Nelle prossime puntate della soap, Adelaide deciderà di vendere Palazzo Andreani, deludendo Marcello. Il primo acquirente che si farà avanti sarà ovviamente Umberto, ma poco importa. Ciò che stupirà sarà il cambiamento improvviso di vita di Barbieri, che dopo la proposta di Adelaide, rinuncerà al suo viaggio in Australia.

Ebbene sì, perché stando alle anticipazioni Il Paradiso delle Signore Marcello diventa ricco accettando una quota importante della vendita del palazzo, lasciando tutti senza fiato. La stessa Ludovica si stupirà di quanto l'ex fidanzato sia diventato abile negli affari e inserito nella Milano della finanza. E, se avrà un ripensamento, dovrà mettere i suoi sentimenti da parte, visto che ci sarà un colpo di scena.

Marcello e Adelaide travolti dalla passione ne Il Paradiso delle signore 7

Che cosa succederà di così importante nelle prossime puntate Il Paradiso delle signore? Ve lo diciamo subito. Al Circolo verrà organizzata una festa, una come tante, ma che sarà unica per Marcello e Adelaide, che si ritroveranno vicini dopo la sua conclusione.

L'attrazione reciproca prenderà il sopravvento e così, come confermano le nuove anticipazioni della soap. Marcello e Adelaide verranno travolti dalla passione. Sarà Barbieri l'uomo che farà tornare il sorriso alla contessa, come era trapelato tempo da un'intervista della stessa Vanessa Gravina? A quanto pare, sembra proprio di sì. Sarà curioso vedere come reagirà Ludovica dopo aver scoperto che cosa è successo tra il suo ex e la bella contessa, rinata grazie all'amore.