L'appuntamento con Uomini e donne prosegue il 17 gennaio con una nuova puntata in onda su Canale 5. Le anticipazioni sul talk show del pomeriggio rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Riccardo Guarnieri, il quale si ritroverà al centro dell'attenzione per il suo tormentato e discusso rapporto con Gloria.

Questa volta, però, interverrà anche la padrona di casa del talk show: Maria De Filippi non si farà problemi a riprendere e bacchettare Riccardo [VIDEO]per il suo modo di fare.

Spazio anche alle vicende di Gemma che, per l'ennesima volta, si ritroverà a dover fare i conti con un rifiuto in studio.

Gloria pensa ancora a Riccardo: anticipazioni Uomini e donne 17 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne del 17 gennaio, rivelano che Gloria annuncerà di aver messo la parola fine alla sua conoscenza con Umberto, uno dei nuovi cavalieri che aveva partecipato alla trasmissione per poterla conoscere meglio.

Un addio a tutti gli effetti quello della dama, la quale ammetterà di non aver ancora dimenticato del tutto il suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri.

Insomma, la dama proverebbe ancora qualcosa nei confronti del cavaliere pugliese, motivo per il quale rivelerà in studio di voler provare a rimettere insieme i cocci della loro relazione.

Una decisione che scatenerà le reazioni contrastanti degli opinionisti di Uomini e donne, i quali ritengono che Gloria dovrebbe lasciarsi alle spalle il passato e la fine di questa relazione con Riccardo, per andare avanti definitivamente.

Maria De Filippi bacchetta Riccardo: anticipazioni Uomini e donne 17 gennaio

E, questa volta, anche Maria De Filippi deciderà di intervenire sulla vicenda: la conduttrice del talk show Mediaset finirà per dire la sua su Riccardo e non si farà problemi a bacchettarlo in studio.

Secondo Maria, l'atteggiamento di Riccardo sarebbe quello tipico di una persona "possessiva", dato che si sarebbe riavvicinato di nuovo a Gloria solo dopo averla vista assieme ad un altro cavaliere.

Ecco perché Maria De Filippi non si farà problemi a "smascherare" l'ex fidanzato di Ida Platano, provando in questo modo a far aprire anche gli occhi a Gloria che, al contrario di Riccardo, sembra credere per davvero in lui e in un possibile ritorno di fiamma.

Gemma viene rifiutata: anticipazioni Uomini e donne 17 gennaio

Spazio anche alle vicende di Gemma: le anticipazioni di U&D del 17 gennaio rivelano che la dama torinese dovrà fare i conti con un nuovo bruciante rifiuto in studio.

Alessandro, il cavaliere con il quale ha provato ad approfondire la conoscenza, le comunicherà di non essere più interessato a lei e in tal modo vorrà mettere la parola fine al loro rapporto, evitando gli incontri fuori dalla trasmissione del pomeriggio di Canale 5.

L'ennesimo rifiuto per Gemma Galgani, alle prese con un altro cavaliere che le rifila un "no" secco in studio.