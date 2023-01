Lunedì 16 gennaio 2023 è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini, insieme a Sonia Bruganelli e Orietta Berti nei panni di opinioniste. Come spesso accade in un reality così importante come il GFVip, molti telespettatori non si limitano a commentare quello che accade in casa, ma anche ciò che accade all'esterno. Pare infatti che un gesto di Stefano Fiordelisi, padre di Antonella, ha fatto discutere parecchio, in quanto Stefano ha deciso di eliminarsi da Twitter dopo aver visto che Nicole Murgia si è salavata al televoto.

Stefano Fiordelisi si cancella da Twitter, la reazione di Antonella

Tutto è avvenuto durante il momento del verdetto. Qualche giorno prima Stefano aveva pubblicato un Tweet dicendo: "Comunque se Nicole Murgia si salva io mi cancello da Twitter". Ad essere eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip è infatti stata Dana Saber e Nicole è rimasta in gioco. Dopo qualche minuto, il profilo social di Stefano, è diventato irreperibile, in quanto è stato cancellato. Poco prima della fine della diretta televisiva, Giulia Salemi ha letto i commenti social più divertenti, riportando anche quello di Stefano Fiordelisi, con poi l'immagine che mostrava che il profilo social era irreperibile. Immediatamente Nicole è scoppiata a ridere, mentre Antonella, seppur ridendo, ha commentato dicendo: "Ma come si è cancellato?" ed ironicamente Giulia Salemi ha risposto dicendo che forse Stefano doveva scrivere che si eliminava se si fosse salvata Dana, così sarebbe rimasto su Twitter.

Riassunto e ascolti tv GFVip 16 gennaio 2023

La nuova puntata del Grande Fratello Vip del 16 gennaio, ha visto protagonisti Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Alfonso Signorini ad inizio puntata ha infatti cercato di fare chiarezza sulle ultime vicende del rapporto tra i due vipponi, citando anche più volte Nicole Murgia. Si è poi parlato di Nikita Pelizon, favorita anche queste settimana al televoto e per lei c'è stata la sorpresa del suo ex fidanzato.

Spazio poi a Wilma, la quale ha affrontato un faccia a faccia con Patrizia Rossetti e poi anche tra i Donnalisi c'è stato l'ennesimo confronto. La puntata si è scontrata con la fiction di Rai 1 dal titolo "Il nostro Generale", che ha totalizzato 3.560.000 telespettatori, con uno share del 18.8%. Il reality di Alfonso Signorini invece ha totalizzato 2.570.000 spettatori, con uno share pari al 19.7%.

La prossima puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda lunedì 23 gennaio 2023, ed il televoto, in positivo, chiede chi si vuole salvare tra: Wilma Goich, George Ciupilan, Sarah Altobello, Nikita Pelizon, Giaele De Donà e Alberto De Pisis.