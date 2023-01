Nelle prossime puntate di Uomini e donne ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti del parterre over della trasmissione. Le anticipazioni, trapelate in rete attraverso l'account Instagram di Lorenzo Pugnaloni, rivelano che Maria De Filippi, durante la registrazione del 29 dicembre, ha sbottato contro Armando Incarnato e ha messo alle strette il cavaliere campano. Nel frattempo, Alessandro ha chiuso la conoscenza con Gemma Galgani, mentre Gloria Nicoletti ha dato una nuova chance a Riccardo Guarnieri.

Uomini e Donne, prossime puntate: Maria De Filippi sbotta contro Armando Incarnato

Nelle riprese di Uomini e Donne del 29 dicembre, Maria De Filippi ha perso le staffe con Armando. La padrona di casa ha ricordato al cavaliere campano che una ragazza sarebbe scesa in studio per frequentarlo e lui non avrebbe voluto approfondire la conoscenza, lasciandola da parte. A quel punto, le anticipazioni rivelano che Incarnato si sarebbe giustificato con la presentatrice, sostenendo che sarebbe stata la single a non essere interessata a lui, aggiungendo, inoltre, che la ragazza avrebbe voluto fare una videochiamata con lui e lui non avrebbe acconsentito perché ha avuto paura che venisse fatto uno screenshot.

Sentendo le parole di Armando, Maria De Filippi ha sbottato, chiedendo ad Incarnato se si sentisse un personaggio. Inoltre, la presentatrice ha anche messo alle strette il protagonista del parterre over, menzionando il ritocchino che avrebbe fatto, nei giorni precedenti, dal chirurgo estetico.

Uomini e Donne, nuove puntate: Alessandro chiude con Gemma Galgani

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, andate in onda sul piccolo schermo prima della pausa natalizia, Gemma Galgani era rimasta affascinata da un nuovo cavaliere, arrivato in trasmissione. Alessandro, cinquantaduenne campano, aveva attirato la curiosità di alcune dame, fra cui la single torinese.

Dopo qualche uscita, però, le cose non sono andate per il verso giusto. Le anticipazioni della registrazione del 29 dicembre rivelano che Alessandro ha preferito chiudere con Gemma e di non potere proseguire la frequentazione con lei perché, da parte sua, potrebbe soltanto esserci amicizia e nulla di più.

Uomini e Donne, puntate 2023: Gloria e Riccardo si danno una nuova occasione

Nel frattempo, durante la registrazione del 29 dicembre, ci sono state importanti novità per Gloria e Riccardo. Dopo che Guarnieri l'aveva lasciata, la dama romana aveva tentato di voltare pagina con Umberto, ma la conoscenza non era andata a buon fine. A quel punto, la protagonista del parterre over ha dichiarato di avere voluto rivedere Riccardo e il cavaliere pugliese ha manifestato l'intenzione di riprovare a fare funzionare le cose con Gloria.