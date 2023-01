Sta facendo discutere l'ultima intervista che ha rilasciato un ex protagonista di Uomini e donne: Giorgio Manetti ha criticato Gemma per come si sta comportando con i signori del parterre, a partire dai mille tentativi di conquistare Alessandro. Il toscano ha consigliato alla dama del Trono Over di dimostrare con i fatti la classe che sostiene di avere a parole.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

Sulla copertina dell'ultimo numero di "Nuovo Tv" figura Giorgio Manetti con accanto il seguente virgolettato: "Gemma hai 73 anni, stai perdendo la tua dignità".

Sono parole molto forti quelle che il toscano ha rivolto alla dama con la quale ha fatto coppia per circa otto mesi ormai diversi anni fa, l'unica che ha frequentato assiduamente quando faceva parte del cast di Uomini e Donne.

L'ex cavaliere non approva molti comportamenti di Galgani davanti alle telecamere, soprattutto quelli che non reputa consoni alla sua età non proprio più giovanile.

Le frecciatine alla protagonista di Uomini e Donne

Al giornalista che gli ha domandato cosa pensa del percorso che Gemma sta facendo a Uomini e Donne di recente, Giorgio ha risposto: "Dovrebbe mostrarsi per la donna di classe che dice di essere".

Il fiorentino non ha approvato i balletti sensuali che la torinese ha fatto durante le ultime sfilate, come quello ispirato a Marylin Monroe o quello in stile car wash.

"Quelli non sono atteggiamenti che si addicono ad una persona della sua età. Per me è scandaloso comportarsi in quel modo", ha tuonato ancora Manetti nell'intervista che il 24 gennaio sta facendo il giro della rete.

Oltre a criticare l'ex fidanzata, però, Giorgio ha aperto a un suo ritorno nel cast del Trono Over: "Lo farei anche solo per andare lì e iniziare a parlare di cose serie.

Le persone che sono in studio non credo siano in grado di farlo".

I fan del dating-show, dunque, a breve potrebbero assistere al rientro agli Elios di uno dei personaggi più amati e chiacchierati degli ultimi anni, uno degli uomini che sono rimasti nella storia del programma grazie alla storia vissuta con Gemma sotto i riflettori.

Le ipotesi sul futuro a Uomini e Donne

Giorgio non è l'unico ex di Uomini e Donne che ultimamente ha criticato Gemma in un'intervista: anche Isabella Ricci ha rilasciato pungenti dichiarazioni sull'ex collega di parterre.

La dama che ha partecipato al dating-show per un paio di stagioni, ha definito "confusa" Galgani, al punto da non riuscire a rendersi conto che Alessandro Sposito la starebbe prendendo in giro frequentandola contemporaneamente ad altre signore più giovani di lei.

L'ex volto del Trono Over ha anche detto che non crede alla storia tra Ida e Alessandro Vicinanza, anche perché Platano ha pianto per l'ex Riccardo Guarnieri fino a pochi giorni prima di decidere di lasciare il programma insieme a un altro uomo.