Sono passati un bel po' di anni dall'ultima apparizione di Giorgio Manetti a Uomini e donne. Il toscano ha sempre commentato cosa è successo in studio nelle interviste, ma non è escluso che a breve possa tornare ad essere uno dei protagonisti del dating-show. Ad una rivista di Gossip, infatti, il "gabbiano" ha confidato che sarebbe pronto a rimettersi in gioco anche solo per riportare agli Elios argomentazioni serie. Non sono mancate le velenose frecciatine alla ex Gemma Galgani, definita "scandalosa" per gli atteggiamenti che ha davanti alle telecamere.

Aggiornamenti sul volto di Uomini e Donne

Se Isabella ha criticato Ida e la sua storia con Alessandro, un altro famosissimo ex di Uomini e Donne ha puntato il dito contro una dama che fa parte del Trono Over da oltre 13 anni. Interpellato dai giornalisti su quello che sta accadendo ultimamente negli studi del dating-show che ha frequentato per un lungo periodo, Giorgio Manetti ne ha avute un po' per tutti, ma soprattutto per Gemma Galgani.

Prima di sparare a zero sulla sua ex, il toscano ha risposto in modo inaspettato ad una domanda che gli viene posta da anni: torneresti nel programma per cercare l'amore?

"D'istinto dico sì lo farei. Lì nessuno è in grado di parlare di cose serie e andrei per cominciare a farlo", ha dichiarato lo storico protagonista della versione senior del programma condotto da Maria De Filippi.

Le stoccate alla dama di Uomini e Donne

Se in passato l'ha spesso difesa dalle critiche del pubblico di Uomini e Donne, in quest'occasione Giorgio ha contestato in modo duro l'atteggiamento di Gemma in studio.

"Dovrebbe dimostrare con i fatti di essere una persona di classe come dice", ha esordito Manetti nell'inaspettato attacco che ha fatto alla sua ex compagna.

Al toscano, in particolare, non sono piaciuti alcuni comportamenti che Galgani ha assunto per cercare di sedurre i signori del parterre: "Ballare con la gonna al vento o lavare l'auto passandosi la spugna sul corpo, non sono cose che si addicono alla sua età".

"Lo trovo scandaloso. Dovrebbe mantenere una certa dignità", ha proseguito l'ex cavaliere nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando il 24 gennaio.

Giorgio ha anche respinto il paragone che tanti spettatori stanno facendo tra lui ed Alessandro Sposito, il 52enne che nelle ultime puntate ha catturato l'attenzione di molte dame del cast: "Siamo molto diversi, io sono e rimarrò unico".

Il futuro a Uomini e Donne

Stando all'intervista che è stata pubblicata oggi, 24 gennaio, Giorgio potrebbe tornare nel cast di Uomini e Donne dopo tanti anni d'assenza. Se in passato ha sempre detto "no" ad un rientro nel parterre, di recente il toscano ha aperto alla possibilità di riaccomodarsi tra i cavalieri del Trono Over per cercare l'amore.

Il "gabbiano", infatti, è tornato single da un po' e non ha ancora trovato la persona giusta; chissà che la redazione del dating-show non scelga di ricontattare quello che è stato uno dei protagonisti indiscussi delle ultime edizioni.

Nel frattempo le registrazioni vanno avanti e i fan sono curiosi di scoprire se sarà censurata o no la scena dello schiaffo che Biagio si è beccato da Carla lo scorso weekend. Il napoletano ha interrotto la conoscenza con la dama dopo 7 appuntamenti, e lei non l'ha presa affatto bene.

Tra le altre anticipazioni degne di nota, ci sono quelle sull'infinito tira e molla tra Riccardo e Gloria, sulle indecisioni dei tronisti Federico e Lavinia (che ancora non hanno fatto la scelta e non l'hanno neppure annunciata), e sull'arrivo nel cast di Nicole Santinelli (la nuova protagonista del Trono Classico è una manager di 29 anni).