Cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e donne 2023? Le anticipazioni sulla trasmissione del pomeriggio di Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per le vicende della tronista Lavinia Mauro, la quale si ritroverà a dover affrontare lo scatto d'ira del suo corteggiatore Alessio Campoli.

Occhi puntati anche su Armando Incarnato che, nel corso delle nuove puntate di questa edizione, manderà in tilt la conduttrice e si ritroverà così messo nei guai per i suoi modi di fare in studio.

Lavinia Mauro lascia lo studio per Campoli: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Uomini e donne del 2023 rivelano che Lavinia Mauro deciderà di portare in esterna Alessio Corvino e tra i due scatterà un nuovo bacio.

Un momento romantico e al tempo stesso intenso tra i due ragazzi, che finirà per scatenare l'ira dell'altro pretendente Alessio Campoli.

Deluso dall'atteggiamento della tronista, Campoli deciderà di abbandonare lo studio del talk show di Canale 5.

Allora anche Lavinia lascerà lo studio e la trasmissione di Maria De Filippi per rincorrere Alessio Campoli dopo la sua sfuriata e cercare così di recuperare il rapporto, prima che possa essere troppo tardi.

Federico Nicotera consola Carola: anticipazioni Uomini e donne 2023

Per quanto riguarda, invece, il trono di Federico Nicotera, le nuove anticipazioni rivelano che il ragazzo si è ritrovato a fare i conti con l'ennesimo momento di sconforto che ha visto protagonista Carola, una delle due pretendenti giunte ormai al rush finale di questo percorso.

A quel punto, vedendola in lacrime, Federico ha scelto di prendere in mano le redini della situazione ed è intervenuto, invitando la ragazza a ballare insieme in studio, così da poter parlare per qualche secondo e cercare di placarla.

Armando si mette nei guai: anticipazioni Uomini e donne

Grandi colpi di scena anche per quanto riguarda le vicende del trono over.

Le nuove anticipazioni di Uomini e donne del 2023 rivelano che Armando Incarnato si è ritrovato nei guai dopo il ritorno in studio di una dama con la quale, in passato, aveva avuto già modo di sentirsi.

Armando, rivedendola, sosterrà di aver troncato la frequentazione perché aveva percepito che non c'era un reale interesse da parte di questa signora.

La dama, invece, rivelerà di essere stata troncata di punto in bianco dal cavaliere napoletano, il quale avrebbe fatto perdere le sue tracce, tanto da spingerla a ripresentarsi in studio per cercare di conoscerlo.

Maria De Filippi furiosa con Armando Incarnato: anticipazioni Uomini e donne

I modi di fare di Armando, in questa situazione, finiranno per scatenare l'ira di Maria De Filippi, la quale non si farà problemi a puntare il dito contro il cavaliere del trono over.

Gli spoiler del talk show rivelano che Maria accuserà Armando di essersi "montato la testa" e di considerarsi ormai un personaggio televisivo a tutti gli effetti per la sua partecipazione al talk show del pomeriggio di Canale 5.

Lo scontro tra i due sarà particolarmente acceso e, nella registrazione seguente, Armando non era presente nel parterre del trono over. Semplice casualità oppure scelta di Maria De Filippi? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.