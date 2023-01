Ida e Alessandro tornano in studio per la nuova registrazione di Uomini e donne del 12 gennaio 2023? L'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi prosegue con grande successo in tv: intanto, vanno avanti anche le riprese di questa nuova edizione.

Il prossimo giovedì si terrà una nuova attesissima registrazione, la quale potrebbe essere incentrata sulla scelta finale del tronista Federico Nicotera, ormai giunto al rush finale del suo percorso in studio, diviso tra Alice e Carola. Per l'occasione, in studio potrebbe esserci la coppia nata quest'anno nel trono over, composta da Ida e Alessandro.

Nuova registrazione di U&D il 12 gennaio: Federico potrebbe fare la scelta finale

Nel dettaglio, la nuova registrazione di Uomini e donne è fissata per la giornata del 12 gennaio: c'è grandissima attesa da parte dei fan del talk show perché potrebbe esserci la scelta finale del tronista Federico Nicotera.

Da un po' di settimane, infatti, il giovane tronista ha scelto di concentrare il suo percorso su Alice e Carola, le due pretendenti giunte al rush finale di questa avventura.

Un percorso fatto di alti e bassi per Federico che, nel corso delle ultime registrazioni, è stato "interrogato" anche da Maria De Filippi su quelli che sarebbero stati i suoi tempi in vista della scelta.

Ebbene, nel corso della prossima registrazione di questa stagione, ecco che il tronista potrebbe finalmente portare a compimento la sua avventura.

Ida e Alessandro tornano nella registrazione di U&D del 12 gennaio?

Federico potrebbe così svelare il nome della ragazza con la quale è intenzionato ad approfondire la conoscenza fuori dallo studio di U&D e quindi lontano dai riflettori televisivi.

In vista di questa attesissima registrazione incentrata sulla scelta di Federico Nicotera, potrebbe esserci il ritorno in studio della coppia "simbolo" di questa edizione.

Trattasi di Ida Platano e Alessandro Vicinanza, i due protagonisti del trono over che da circa due mesi fanno coppia fissa, dopo aver scelto di uscire di scena insieme dal cast del talk show pomeridiano di Canale 5.

Ida e Alessandro presenti alla scelta di Federico a U&D?

In queste ore, a lanciare degli indizi social è stata proprio la coppia, la quale ha svelato di essere diretta a Roma.

I due si sono poi taggati nella Capitale, intenti a godersi una serata di coccole e relax tutta per loro e non si esclude che questa trasferta (dato che nessuno dei due vive a Roma) possa essere legata proprio a Uomini e donne. Sui social la coppia si mostra spesso come quando Ida fece una dedica al compagno utilizzando il brano musicale 'Brividi'.

Ida e Alessandro, infatti, potrebbero prendere parte alla prossima registrazione di U&D e così essere presenti in studio alla scelta di Federico, per condividere col tronista questo momento di grande gioia.