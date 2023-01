Le nuove anticipazioni di Uomini e donne 2023 rivelano che ci sarà spazio per le vicende del trono di Lavinia Mauro, la quale si ritroverà a dover affrontare una situazione alquanto spinosa che finirà per mettere in crisi il percorso fatto fino a questo momento.

Occhi puntati anche su Nicotera che, nel corso delle prossime puntate di questa edizione, farà i conti con una amara confessione da parte della pretendente Carola che spiazzerà Federico negativamente.

Lavinia in crisi prima della scelta: nuove anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove puntate di Uomini e donne 2023 rivelano che Lavinia si ritroverà a mettere in discussione il suo percorso, dopo aver scoperto che nessuno dei suoi pretendenti ha chiesto di lei alla redazione nel corso della settimana appena trascorsa.

Sia da parte di Alessio Corvino che da parte di Alessio Campoli sembra esserci uno scarso interesse nei confronti della giovane tronista, a ridosso ormai dalla fine di questo percorso che si avvia verso la fatidica e attesa scelta finale.

Di conseguenza, Lavinia si sentirà in profonda crisi e sarà la stessa Maria De Filippi a dubitare del trono della ragazza.

Maria dubita del trono di Federica: anticipazioni Uomini e donne 2023

Le anticipazioni su quello che succederà nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione, rivelano che Maria proverà a far aprire gli occhi a Lavinia, facendole presente il fatto che forse nessuno dei due pretendenti sia realmente interessato a lei.

Un duro colpo per la tronista che, a quel punto, non potrà fare a meno di scoppiare in lacrime tanto da prendere in considerazione anche l'ipotesi di abbandonare definitivamente la trasmissione.

Insomma, nel corso delle prossime registrazioni di Uomini e donne di questo 2023 potrebbe esserci l'ennesimo colpo di scena spiazzante legato a Lavinia che, proprio come hanno già fatto Federica e Federico Dainese potrebbe uscire di scena e abbandonare così la trasmissione senza fare alcuna scelta finale.

Carola in crisi e spiazza Federico: anticipazioni Uomini e donne

Spazio anche alle vicende di Federico Nicotera: le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che il tronista affronterà l'ennesima discussione in studio con Carola.

La situazione in studio con la giovane pretendente non sarà affatto delle migliori: la ragazza, infatti, ammetterà che rispetto ad un po' di settimane fa, non sente più lo stesso interesse nei confronti del tronista.

A tal proposito, Carola ribadirà per ben due volte che nel caso dovesse esserci una scelta imminente da parte di Federico Nicotera, lei non se la sentirebbe di dirgli sì e quindi la sua risposta finale sarebbe negativa.

Un colpo di scena spiazzante per il tronista, che non potrà nascondere la sua amarezza per questa rivelazione della pretendente.