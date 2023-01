In vista dell'avvicinarsi del serale di Amici di Maria De Filippi, le sfide si fanno sempre più difficili. Ogni allievo dovrà dimostrare di meritare la maglia color oro per cercare di vincere l'ambito premio finale. Pertanto, nel corso della sedicesima puntata, registrata l'11 gennaio e che andrà in onda questa domenica 15 gennaio su Canale 5 a partire dalle 14, non mancheranno le consuete gare di ballo e canto.

Faranno il loro ingresso in studio Alessandro Cattelan, Garrison Rochelle, Irma Di Paola e Federico Leli in qualità di giudici. Inoltre, durante il prossimo appuntamento ci saranno diversi colpi di scena.

Provvedimento disciplinare ad Amici 23

Nelle scorse settimane, in occasione delle feste natalizie, Amici non è andato in onda. Tuttavia, durante la prossima puntata, Maria annuncerà agli allievi che tutti gli insegnanti sono stati messi al corrente di alcuni episodi spiacevoli avvenuti nel corso dei festeggiamenti del Capodanno. In particolare, verranno chiamati in causa sei allievi: Wax, Tommy Dali, Maddalena, Samu, Valeria e NDG. A causa del loro comportamento inadeguato, i professori saranno chiamati in causa per prendere dei provvedimenti seri.

Per quanto riguarda Zerbi, deciderà di eliminare direttamente il suo cantante, dato che non si tratta del primo richiamo che ha ricevuto nel corso di questa edizione.

Invece, tutti gli altri allievi saranno messi immediatamente in sfida. Cricca farà il suo ingresso in studio in qualità di sfidante e batterà Valeria. Pertanto, per la gioia di tutti i suoi compagni, potrà fare nuovamente parte del programma. Maddalena ed NDG supereranno le loro prove. Per ciò che riguarda Samu, la gara verrà congelata e rimandata.

Wax potrà restare nella scuola, ma Maria non potrà fare a meno di rimproverarlo per il suo atteggiamento poco rispettoso.

Nonostante il superamento delle sfide, però, gli allievi non torneranno al loro posto e verranno fatti accomodare in casetta. Fatta eccezione per Cricca, il quale dovrà affrontare prima una quarantena preventiva di circa cinque giorni.

Le gare di ballo e canto ad Amici 23

Nel corso della prossima puntata, gli allievi dovranno affrontare le rispettive gare di ballo e canto. Per quanto riguarda i ballerini, saranno giudicati da Garrison, Irma Di Paola e Federico Leli. Al primo posto si posizionerà Isobel, seguita da Megan, Gianmarco (il quale ballerà molto bene poiché felice per il ritorno di Cricca), Samuel, Mattia e Vanessa a pari merito. All'ultimo posto ci sarà Eleonora.

Per ciò che riguarda il canto, sarà chiamato come giudice Alessandro Cattelan. Al primo posto si posizionerà Angelina, seguita da Jore, Federica, Aaron e Niveo. Nonostante l'ultimo posto, Piccolo G farà i salti di gioia per i complimenti che riceverà dal giudice.

Ramon, invece, si esibirà per riconfermare la sua maglia.

Compiti e altre anticipazioni su Amici

Durante la prossima puntata di Amici, Mattia vincerà la prova Tim e si esibirà nuovamente con il compito della maestra Celentano. Nonostante i miglioramenti riconosciuti dall'insegnante, non lo supererà. Inoltre, siccome nel corso della settimana, il giovane ballerino si è fatto male al piede, ci sarà un'accesa discussione tra Todaro e Alessandra.

Anche Samuel affronterà il compito assegnato dall'insegnante di danza classica e non riuscirà a superarlo, nonostante i miglioramenti sul piano tecnico.

Infine, farà il suo ingresso in studio Rita. La giovane ex allieva della scuola verrà chiamata per ricevere un grande premio: una borsa di studio per il New York Jersey Ballet.