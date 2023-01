Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste nel corso del 2023 su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di colpi di scena legati in primis a Riccardo Guarnieri, che si ritroverà a fare i conti con le provocazioni della sua ex spasimante Roberta Di Padua.

Spazio anche alle vicende di Federico Nicotera che, ad un passo dalla fatidica e attesa scelta finale in studio, si ritroverà a dover fare i conti con un clamoroso e inaspettato "rifiuto" da parte della sua corteggiatrice Carola.

Roberta provoca il suo ex Riccardo: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che l'attenzione sarà incentrata sulle vicende di Riccardo Guarnieri, il quale si ritroverà a fare i conti con le provocazioni della sua ex spasimante Roberta.

Il rapporto tra i due si era incrinato dopo che Riccardo scelse prima di riconfrontarsi con Ida Platano, dopodiché voltò pagina conoscendo meglio la dama Gloria.

Tuttavia, nell'ultima registrazione del talk show pomeridiano di Canale 5, Roberta ha scelto di sedurre Riccardo, sfoderando le sue doti da "femme fatale" e in studio ha provocato e stuzzicato il cavaliere.

In occasione della nuova sfilata femminile, Riccardo è stato bendato dalla dama e portato a centro studio, dove poi ha iniziato a provocarlo con delle fragole.

Riccardo Guarnieri sedotto da Roberta: nuove anticipazioni Uomini e donne

Insomma, sembrerebbe proprio che Roberta non si sia lasciata alle spalle la fine della sua relazione con il cavaliere pugliese, tanto da essere pronta a tornare di nuovo alla carica.

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che si tornerà a parlare anche delle vicende di Federico Nicotera, ormai vicino alla scelta finale tra Carola e Alice.

Nei prossimi appuntamenti di questa stagione, il tronista sarà al centro dell'attenzione per un nuovo confronto/scontro con Carola e, questa volta, la pretendente lo lascerà senza parole.

Federico viene 'rifiutato' da Carola: anticipazioni Uomini e donne

Il motivo? I due si ritroveranno a parlare della scelta finale e, Carola, ammetterà che in questo momento il suo sarebbe un rifiuto nei confronti del tronista.

In pratica la corteggiatrice direbbe "no" a Federico nel caso in cui dovesse verificarsi una scelta imminente in trasmissione e questa sua rivelazione lascerà senza parole il ragazzo.

Carola, però, ammetterà che da un po' di tempo non sente più lo stesso interesse nei confronti del tronista, complici una serie di atteggiamenti che l'avrebbero portata a mettere in discussione il percorso fatto fino a questo momento in trasmissione.

Insomma, un avvertimento che non passerà inosservato quello di Carola, la quale potrebbe realmente rifilare un sonoro "no" a Federico Nicotera nel corso delle prossime registrazioni quando si verificherà la scelta finale a Uomini e donne.