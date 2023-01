Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso della stagione tv 2023/2024. Le novità del palinsesto della tv di Stato riguarderanno in primis la messa in onda de L'Eredità, il quiz condotto da Flavio Insinna che subirà una netta riduzione rispetto alla programmazione abituale delle ultime stagioni televisive.

Occhi puntati anche su Il Paradiso delle signore 8: al momento, infatti, la Rai non si è ancora espressa in merito al futuro della soap opera, nonostante gli ottimi ascolti registrati anche quest'anno in daytime.

L'Eredità slitta e si accorcia: cambio programmazione Rai 2023/2024

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai per la stagione tv 2023/2024 riguarderà in primis l'appuntamento con L'Eredità, il fortunato quiz condotto da Flavio Insinna, in grado di appassionare ogni giorno una media di oltre quattro milioni di spettatori in daytime.

Per la prossima stagione, la Rai ha scelto di puntare maggiormente su Reazione a Catena, il game show dell'estate condotto da Marco Liorni, promosso anche nella stagione autunnale.

Una meritata conferma, frutto degli ottimi ascolti registrati da Reazione a catena nel corso dell'ultima edizione, quando venne prolungato fino alla fine di ottobre, riuscendo a toccare punte del 30% di share nel preserale.

Ridotta la programmazione de L'Eredità su Rai 1 nella stagione 2023/2024

Ebbene, alla luce di questi ottimi ascolti, la Rai ha scelto di prolungare ulteriormente la messa in onda di Reazione a catena nella prossima stagione televisiva.

Di conseguenza, l'appuntamento con il game show di Marco Liorni andrà in onda da giugno e fino a metà dicembre, comportando così uno slittamento per L'Eredità.

Il quiz condotto da Flavio Insinna ridurrà ulteriormente la sua durata nella fascia del preserale, andando in onda da metà dicembre in poi e non più da settembre, come accadeva fino allo scorso anno.

Stando a quanto riportato sulle pagine di "Oggi", tale slittamento non avrebbe fatto fare i salti di gioia a Flavio Insinna: pare che il conduttore non abbia gradito questo ridimensionamento da parte della Rai nei confronti del suo quiz.

La Rai tace su Il Paradiso delle signore 8 nella prossima stagione tv

Occhi puntati anche su Il Paradiso delle signore 8 ancora in bilico, la seguitissima soap opera della fascia pomeridiana di Rai 1, che continua a registrare ottimi ascolti in daytime.

Nonostante il successo di questi mesi, la Rai non si è ancora espressa sul futuro della soap e in particolar modo sull'ottava stagione.

Al momento, infatti, non ci sono conferme certe sulle nuove puntate della soap che dovrebbero andare in onda da settembre 2023 in poi ma, proprio gli ottimi ascolti di questi mesi, lascerebbero pensare che la soap possa essere riconfermata tranquillamente in daytime.