L'appuntamento con Uomini e donne prosegue su Canale 5 e al centro delle prossime registrazioni ci sarà anche la presentazione dei nuovi tronisti di questa stagione.

Archiviato il percorso di Federico e Lavinia, ci sarà spazio per l'arrivo di nuovi protagonisti pronti ad animare il trono classico e a mettersi in gioco per cercare la loro anima gemella.

Tra i nomi in lizza, in queste ultime ore, spicca anche quello di Chiara Rabbi, nota al pubblico del sating show per il suo passato da corteggiatrice e come scelta finale del tronista Davide Donadei.

Chi sono i prossimi tronisti di Uomini e donne 2023? Gli ultimi retroscena

Il percorso di Federico Nicotera e Lavinia Mauro si avvia verso il gran finale, e nel corso delle prossime registrazioni di Uomini e donne ci sarà spazio per le scelte finali e per la presentazione dei nuovi tronisti.

Chi saranno i volti scelti dalla redazione del talk show di Maria De Filippi, pronti a mettersi in gioco per cercare l'anima gemella in tv?

A lanciare un retroscena su chi potrebbe partecipare a questa edizione di Uomini e donne è stato Gabriele Parpiglia, il quale ha avanzato il nome di Chiara Rabbi.

Dopo l'addio con Davide Donadei, Chiara sarà la nuova tronista di Uomini e donne?

Trattasi di un volto ben noto al pubblico della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, dato che in passato è stata una delle pretendenti di Davide Donadei, nonché sua scelta finale.

La relazione tra i due è durata qualche anno, dopodiché hanno scelto di intraprendere due strade differenti e dirsi addio.

Attualmente Davide è tra i protagonisti del Grande Fratello Vip 7 in onda su Canale 5, mentre la sua ex Chiara potrebbe arrivare nel cast della trasmissione di Maria De Filippi come nuova tronista di questo 2023.

Francesco Griffo in lizza come nuovo tronista a Uomini e donne 2023

Un altro candidato in lizza come nuovo tronista di Uomini e donne 2023 sarebbe Francesco Griffo, il giovane ragazzo casertano che quest'anno ha conquistato il pubblico con la sua partecipazione al talk show di Canale 5 nelle vesti di corteggiatore.

Francesco si era prima messo in gioco per Federica Aversano, dopodiché aveva scelto di frequentare Lavinia Mauro, ma alla fine ha fatto un passo indietro e ha preferito uscire di scena dalla trasmissione.

Tra i nomi in lizza come nuovi tronisti di questa stagione di Uomini e donne spicca anche quello di Andrea Della Cioppa, il corteggiatore della passata edizione che, dopo la cocente delusione inflitta da Veronica Rimondi, ha ammesso più volte che non rifiuterebbe la proposta di Maria De Filippi per cercare la donna della sua vita in tv.