Riccardo Guarnieri è tornato a parlare della sua ex Ida Platano: il cavaliere pugliese lo ha fatto in un'intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne. Riccardo ha espresso delle perplessità sulla relazione tra l'ex dama e Alessandro Vicinanza: secondo Guarnieri, Ida avrebbe fatto un passo indietro poiché ha sempre detto di volere al suo fianco un uomo. Per Guarnieri, il "rivale" è una persona immatura.

Le parole sulla nuova love story di Platano

Ida Platano ha voltato pagina con Alessandro Vicinanza: la coppia nata a Uomini e donne ha abbandonato il programma e la relazione prosegue a gonfie vele.

In un'intervista al magazine che tratta le vicende del dating show di Maria De Filippi, Riccardo Guarnieri ha sollevato dei dubbi sulla liaison intrapresa dalla sua ex: "Mi sembra strano quello che è successo". Il cavaliere ha spiegato che lui e Alessandro sono due persone completamente diverse, quindi non comprende come sia possibile che Ida in poco tempo si sia innamorata di Vicinanza: "Per me è un passo indietro rispetto all'uomo che cercava". Secondo il 41enne pugliese, Platano ha sempre detto di volere al suo fianco un "guerriero", ma Alessandro somiglierebbe più ad un secondo figlio.

Guarnieri ha sollevato delle perplessità anche sulla vacanza fatta a Miami da Ida con la sua nuova fiamma: "Quando stava con me si faceva problemi a muoversi per via delle responsabilità che ha come madre".

Riccardo: 'Era troppo presto per affrontare una cosa del genere'

Il cavaliere ha spiegato come mai si è rifiutato di assistere alla prima ospitata di coppia a Uomini e Donne di Ida e Alessandro: "Era troppo presto per affrontare una cosa del genere". Riccardo ha impiegato un po' a metabolizzare l'addio definitivo con l'ex dama, ma oggi sarebbe pronto ad incontrare la sua ex e il suo nuovo compagno: "Stavolta rimarrei in studio".

Nell'intervista il cavaliere di Taranto ha confidato di essere felice che Ida abbia trovato l'uomo della sua vita. A tal proposito, anche Guarnieri spera di trovare la donna con cui intraprendere una relazione seria e duratura. Archiviata la storia con Platano, Riccardo si sente libero ed è pronto per aprire nuovamente il suo cuore.

Infine, ha concluso l'intervista spiegando che, Ida sarà per sempre la donna che gli ha fatto provare dei sentimenti mai provati.

Riccardo e Ida: la storia tormentata

Ida Platano e Riccardo Guarnieri per anni sono stati i protagonisti indicussi di Uomini e Donne.

I due, però, hanno avuto una relazione fatta di alti e bassi: prima della pandemia, la coppia sembrava essere ad un passo dalle nozze. La convivenza forzata causata dal lockdown aveva portato la coppia ad interrompere la storia. Lo scorso anno, i due volti del dating show avevano provato a dare un'altra opportunità al loro rapporto.

Stavolta però è arrivata la parola fine: Ida ha voltato pagina mentre Riccardo sta conoscendo Gloria Nicoletti.