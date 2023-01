Grandi colpi di scena nel corso della nuova registrazione di Uomini e donne del 20 gennaio. A svelare dei retroscena su quanto è accaduto nello studio del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi è stato Lorenzo Pugnaloni che, dal suo profilo social, ha snocciolato un po' di dettagli sulle riprese di questa settimana.

Al centro dell'attenzione soprattutto le vicende del cavaliere Biagio Di Maro, che si è ritrovato ai ferri corti con la dama Carla e la situazione tra i due ha preso una piega del tutto inaspettata: Biagio è stato preso a schiaffi.

'Devasto degli over', il retroscena sulla nuova registrazione di Uomini e donne

Nel dettaglio, la nuova registrazione di Uomini e donne si è svolta il 20 gennaio ed è stata incentrata sulle vicende del trono classico e over.

Le sorprese in studio non sono mancate: questa settimana, ad esempio, la tronista Lavinia Mauro non ha preso parte alle riprese del talk show.

"Comunque Lavinia non dovrebbe essere entrata perché gli over hanno fatto il devasto e non c'era più tempo", ha svelato sui social Lorenzo Pugnaloni riportando dei retroscena sulla registrazione di questo venerdì pomeriggio.

Insomma, i protagonisti del trono over hanno catalizzato l'attenzione per buona parte della durata di questa nuova registrazione, tanto che avrebbero tolto spazio al trono di Lavinia Mauro, ormai vicina alla scelta finale.

Biagio preso a sberle da Carla in studio: retroscena Uomini e donne over

Tuttavia, Lorenzo Pugnaloni si dice certo del fatto che del trono di Lavinia se ne parlerà nel corso delle nuove riprese del talk show in programma questo sabato 21 gennaio.

Ma cosa è successo in studio? Uno dei protagonisti indiscussi delle riprese di questa settimana è stato il cavaliere napoletano Biagio Di Mario.

Da un po' di tempo, infatti, sta portando avanti la sua frequentazione con la dama Carla: i due sono stati protagonisti di un bel po' di esterne fatte insieme fuori dallo studio televisivo Mediaset ma, a quanto pare, non sarebbe scoccata la scintilla.

Maria De Filippi potrebbe censurare alcune scene a Uomini e donne over

Nel corso della registrazione di Uomini e donne del 20 gennaio, come svelato da Pugnaloni, la situazione in studio sarebbe degenerata al punto che Carla avrebbe tirato una sberla al cavaliere napoletano.

Insomma, la dama avrebbe perso il controllo della situazione, al punto da scagliarsi contro il suo ormai ex corteggiatore.

Una scena decisamente forte, motivo per il quale non si esclude che lo schiaffo contro Biagio potrebbe essere tagliato e quindi censurato durante la messa in onda della puntata prevista tra qualche settimana su Canale 5.