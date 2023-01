Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 nel corso della settimana 23-27 gennaio 2023 rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di novità e sorprese.

Spazio in primis alle vicende di Vito Lamantia che, nel corso di questi nuovi episodi, deciderà di uscire allo scoperto con quel segreto legato al suo passato, che ancora non ha avuto il coraggio di confessare a Maria.

Spazio poi ad un ritorno del tutto inaspettato: quello di Marco Di Sant'Erasmo, che rientrerà a Milano dopo un breve periodo di assenza.

Vito e Maria sempre più complici: anticipazioni Il Paradiso 23-27 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore fino al 27 gennaio 2023, rivelano che l'affinità tra Vito e Maria crescerà sempre più e tra i due arriverà anche il primo bacio.

Il giovane contabile si lascerà finalmente andare con la bella Puglisi e, con la complicità di Armando e Irene, si ritroverà a vivere un momento di grande gioia e complicità con la donna.

Eppure, c'è ancora qualcosa di cui Vito non può parlare con Maria: un segreto legato al suo passato. Il ragazzo non ha raccontato tutti gli aneddoti legati alla sua vita ed ha taciuto delle importanti verità (per ora ancora ignote) a Maria.

Vito nasconde un segreto del suo passato: anticipazioni Il Paradiso al 27 gennaio 2023

Di conseguenza, in questi nuovi episodi della soap opera pomeridiana di Rai 1, Vito deciderà di aprirsi prima con Alfredo, ormai diventato suo amico all'interno dell'ambiente del grande magazzino milanese.

In questo modo, quindi, il giovane contabile siciliano intende fare un primo passo per liberarsi di questo peso che porta sul suo cuore, dopodiché si preparerà a mettere le carte in tavola anche con Maria.

Il suo scopo, infatti, è quello di uscire allo scoperto anche con la bella Puglisi che ha fatto breccia nel suo cuore e liberarsi di questo segreto. Riuscirà a trovare il coraggio necessario per compiere il "grande passo" con l'aspirante stilista del grande magazzino? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti di questa settima stagione.

Marco torna in città: anticipazioni Il Paradiso delle signore 23-27 gennaio

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore nella settimana 23-27 gennaio 2023, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno in scena di Marco.

Il giovane nipote della contessa si presenterà, inaspettatamente, al Circolo e finirà per spiazzare tutti i presenti alla festa di fidanzamento tra Ferdinando-Ludovica e Umberto-Flora.

Occhi puntati anche su Vittorio Conti: le trame dei nuovi episodi della soap opera rivelano che il proprietario del grande magazzino sentirà il bisogno di prendere le distanze da Matilde e allontanarsi dalla donna, ormai consapevole del fatto che non potrà esserci nulla tra di loro.

Clara, invece, sarà protagonista di un'accesa discussione con Irene: non vuole che la sua amica si intrometta nella sua grande passione per il ciclismo, motivo per il quale le chiederà di starne fuori e non dare giudizi.