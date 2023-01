L'appuntamento con Uomini e donne promette colpi di scena per tutto il mese di febbraio. Le anticipazioni delle nuove puntate, registrate nel corso della giornata del 20 gennaio e trasmesse nelle prossime settimane in tv, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Biagio, alle prese con la furia in studio della dama Carla.

Occhi puntati anche su Tina che, nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione, deciderà di proporsi ad un nuovo cavaliere presente nel parterre del trono over.

Per il trono classico, invece, Federico Nicotera sarà alle prese con una nuova esterna con la corteggiatrice Carola.

Biagio preso a schiaffi: anticipazioni Uomini e donne febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne del mese di febbraio 2023, rivelano che Biagio e Carla saranno protagonisti di un accesissimo scontro in studio.

A quanto pare, infatti, dopo diverse uscite fatte insieme, la situazione tra i due assumerà una piega del tutto inaspettata e l'idillio che si era venuto a creare, sarà spazzato via.

La reazione di Carla, in studio, non sarà delle migliori: gli spoiler riportati da Lorenzo Pugnaloni rivelano che la dama perderà le staffe nei confronti di Biagio, al punto da prenderlo a schiaffi.

In studio voleranno sberle e, a tal proposito, non si esclude che in fase di montaggio, Maria De Filippi possa decidere di censurate tali immagini.

Tina si propone a Claudio: anticipazioni Uomini e donne febbraio

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne del mese di febbraio rivelano che si tornerà a parlare anche di Riccardo e Gloria.

I due saranno alle prese con l'ennesima discussione e, arrivati a questo punto della situazione, sembrerebbe che un'interruzione definitiva del loro rapporto sia la soluzione ideale.

Occhi puntati anche su Tina Cipollari che, nel corso dell'ultima registrazione del programma di Canale 5, ha scelto di farsi avanti e di proporsi in prima persona a Claudio, un nuovo protagonista del trono over.

I due hanno ballato insieme e chissà se, nel corso delle prossime settimane, l'opinionista del talk show riesca a far breccia per davvero nel cuore di Claudio.

Gemma Galgani rifiutata, Federico bacia Carola: anticipazioni Uomini e donne febbraio

Delusione in arrivo, invece per Gemma Galgani: le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne del mese di febbraio rivelano che il cavaliere Alessandro deciderà di chiudere definitivamente con la dama torinese e mettere la parola fine alla loro frequentazione. E così Gemma verrà rifiutata da Alessandro e ci resterà male.

Per quanto riguarda, invece, il trono classico le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che Federico Nicotera sarà protagonista di una nuova esterna con Carola e, tra i due, scatterà un nuovo appassionato bacio.

Al momento, però, il tronista non si è ancora sbilanciato in merito alla scelta finale e non ha ancora svelato il nome della pretendente con la quale intende costruire un futuro fuori dallo studio televisivo Mediaset.

Insomma, un nuovo ciclo di appuntamenti che si prospetta ricco di sorprese e colpi di scena per tutti gli appassionati della trasmissione pomeridiana di Canale 5, da sempre al vertice degli ascolti del pomeriggio.

Anche dopo la ripresa dalle vacanze natalizie, Uomini e donne ha dimostrato di non conoscere alcun tipo di rivale dal punto di vista degli ascolti, con punte che hanno toccato anche la soglia dei tre milioni di spettatori e risultati record in streaming, che rendono la trasmissione di Maria De Filippi una delle più amate e seguite del pomeriggio.