Quando manca una settimana al ritorno su Canale 5 di Uomini e donne, sui social network sta circolando una segnalazione su Riccardo Guarnieri. L'esperta di Gossip Deianira Marzano si è fatta portavoce del racconto di una fan che nei giorni scorsi si sarebbe imbattuta nel cavaliere del Trono Over: il pugliese è stato avvistato e fotografato a Sparanise, in Campania, insieme a una signora che dovrebbe essere Gloria Nicoletti. Stando a questi aggiornamenti, dunque, la frequentazione tra i due protagonisti del dating-show starebbe proseguendo per il meglio anche durante le feste.

Aggiornamenti sul protagonista di Uomini e Donne

Riccardo sarà uno dei personaggi di punta del cast 2023 del Trono Over di Uomini e Donne: da quando Ida Platano ha lasciato il programma, Maria De Filippi sta dando diverso spazio a Guarnieri e alle sue nuove frequentazioni. Nell'ultimo mese, in particolare, il cavaliere è stato protagonista di un tira e molla con Gloria, l'unica persona con la quale ha cercato di andare oltre l'attrazione fisica.

Le anticipazioni delle puntate che sono state registrate tra Natale e Capodanno parlano di una chiusura e poi di una riappacificazione tra i due: Nicoletti, infatti, prima ha rifiutato l'invito a cena del tarantino per conoscere un corteggiatore di nome Umberto, poi ci ha ripensato e ha deciso di dare l'ennesima possibilità all'ex.

La conoscenza fuori dagli studi di Uomini e Donne

A riprova del fatto che tra la dama e il cavaliere del Trono Over procederebbe tutto a gonfie vele, c'è una segnalazione che Deianira Marzano ha condiviso sul suo profilo Instagram il 1° gennaio.

L'influencer ha mostrato ai follower una foto che una fan ha scattato di nascosto a Riccardo e a una donna di spalle: "Eccolo con una signora a Sparanise".

Che Guarnieri di recente sia stato in Campania, lo conferma un'altra immagine che sempre Deianira ha postato sui social network aggiungendo: "Come vedete, era proprio lui e forse era con Gloria".

Insomma, stando a queste fotografie la "coppia" Riccardo-Gloria avrebbe trascorso il weekend di Capodanno in una cittadina campana che non è familiare a nessuno dei due: lui è di Taranto e lei è di Roma.

Maggiori informazioni a riguardo dovrebbero arrivare nei prossimi giorni, quando sarà registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e trapeleranno le anticipazioni anche sul chiacchierato Guarnieri e la sua ultima fiamma.

I dubbi della conduttrice di Uomini e Donne

Il rapporto tra Riccardo e Gloria è al centro delle dinamiche delle ultime puntate di Uomini e Donne: lo scorso 29 dicembre, ad esempio, Maria De Filippi ha palesato dei dubbi sull'interesse che Guarnieri dice di provare per la dama, tanto da arrivare al punto di parlare di un "possesso" più che di un sentimento da parte sua.

La protagonista del Trono Over, però, non ascolta nessuno e prosegue nella conoscenza con il cavaliere che da più di un mese le sta facendo battere il cuore: nonostante le varie chiusure da parte di entrambi, il pugliese e la romana continuano a uscire insieme per cercare di capire se tra loro può nascere l'amore oppure no.

Anche gli opinionisti del dating-show nutrono delle perplessità sul coinvolgimento di Riccardo nei confronti di Gloria: Gianni e Tina, infatti, più volte hanno detto che secondo loro il tarantino non avrebbe ancora dimenticato Ida e che per questo non riesce a portare avanti una relazione stabile con nessuna. Lui nega tutto e si dice pronto a voltare pagina, proprio come ha fatto la sua ex fidanzata da un paio di mesi a questa parte, quando ha deciso di lasciare il programma con Alessandro dopo una frequentazione altalenante.