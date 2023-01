Le anticipazioni di Terra amara relative agli episodi in onda dal 9 al 14 gennaio 2023, rivelano che Zuleyha finirà in un ospedale psichiatrico. Sarà Hunkar a farla ricoverare all'insaputa di Demir e lo farà dopo che Altun avrà tentato di togliersi la vita. Saranno puntate al cardiopalma quelle in onda nella seconda settimana di gennaio e che vedranno Zuleyha passare delle giornate di vero terrore, imbottita di psicofarmaci e intrappolata in una camicia di forza.

Zuleyha tenta il suicidio nella nuove puntate di Terra amara

Nuove ed avvincenti puntate attendono i fan di Terra Amara nella seconda settimana del 2023.

Dando uno sguardo alle trame in onda sino al 14 gennaio prossimo, si viene a sapere che Yilmaz sarà rimasto turbato dal fatto che Zuleyha si sia presentata a casa sua proprio nel giorno del fidanzamento con Mujgan. Non sa che la donna era venuta a conoscenza del fatto che fosse stato proprio Demir ad ordinare di manomettere di freni dell'auto di Yilmaz, causando il ferimento a lei e Mujgan. Le cose precipiteranno per Zuleyha nel momento in cui il marito farà portare via le cose del piccolo Adnan, dicendole che non rivedrà mai più il figlio, visto che lo vorrà far crescere in Svizzera. Altun disperata, deciderà di scrivere una lettera a Yilmaz chiedendogli di prendersi cura del bambino, rivelandogli quindi che lui è il padre.

Poi cercherà con un gesto estremo di togliersi la vita.

Hunkar fa ricoverare Zuleyha in manicomio: anticipazioni 9-14 gennaio

Nel corso dei nuovi episodi di Terra amara, il tentativo di sucidio di Zuleyha non andrà a buon fine. Sarà Hunkar a salvarle la vita, chamando il dottor Tunca. Il medico consiglierà alla madre di Demir di far ricoverare la nuora in un ospedale psichiatrico.

Hunkar sarà spaventata dall'idea ma alla fine, senza dire nulla a Demir, farà internare Zuleyha in manicomio. Fekeli intanto, cercherà di far ragionare Yilmaz. Il vecchio boss si sarà reso conto che il cuore del ragazzo appartiene ancora a Zuleyha, ma Akkaya negherà. Yilmaz però, rimarrà turbato dalle parole del padrino.

Demir all'oscuro che la moglie sia sta internata in manicomio

Yilmaz in seguito, cercherà di scoprire dove si trovi Mujgan. Nel frattempo, alla tenuta della famiglia Yaman, Sanye sarà preoccupata che qualcuno possa entrare per rubare. Per questo, la domestica chiederà a Gaffur di andare a controllare che tutto sia in ordine. Demir sarà ancora all'oscuro del fatto che la moglie sia stata rinchiusa in manicomio. Yaman infatti, si troverà ancora in commissariato per via del tentato omicidio di Yilmaz. Resta da capire come reagirà quando lo verrà a sapere. Per scoprirlo non resta che seguire i prossimi appuntamenti con Terra amara.