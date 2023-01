Ci saranno tante novità nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole in programma dal 23 al 27 gennaio in prima visione su Rai 3. Le trame della soap opera rivelano che Diego Giordano inizierà a dubitare di Lia, mentre Alice Pergolesi si sentirà in colpa per quanto fatto a Nunzio Cammarota.

Un posto al sole: anticipazioni dal 23 al 27 gennaio

Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le nuove puntate trasmesse dal 23 al 27 gennaio in prima visione tv su Rai 3, rivelano che Elena sarà molto preoccupata per la figlia. La donna chiederà ad Alice di ritornare a Londra e mettersi alle spalle i problemi accaduti a Napoli con Nunzio.

Convocato in questura, Nunzio verrà interrogato per la denuncia emessa da Alice. La faccenda, però, rischierà di trasformarsi in un evento mediatico, visto che verrà coinvolto il Caffè Vulcano.

Intanto i problemi di Bianca a scuola peggioreranno ancor di più. Una situazione che si ripercuoterà sul rapporto tra Franco e Angela. Guido accetterà di passare una serata con Michele, mentre tra Mariella e Serena ci sarà un duro confronto.

Alice accusa dei rimorsi di coscienza nei confronti di Nunzio

Nelle puntate 23-27 gennaio di Upas, Nunzio sarà particolarmente in ansia per il temuto colloquio con le forze dell'ordine. Silvia non saprà come gestire la situazione nel suo locale, visto che sui social verrà accusata per non aver licenziato Nunzio, denunciato per molestie.

Alice si sentirà sempre più sotto pressione, tanto da accusare i primi rimorsi di coscienza nei confronti del cuoco. Angela e Franco, invece, saranno in disaccordo nel dare un'esemplare punizione alla figlia. Intanto Bianca sarà messa in disparte dai suoi compagni di scuola.

Una confessione di Alice giungerà alle orecchie di Roberto grazie a Marina.

Ferri, a questo punto, compierà una mossa per salvaguardare la figlia di Elena.

Diego inizia ad avere dei dubbi su Lia

Elena sarà circondata dall'affetto delle vecchie amiche. Bianca farà una proposta ai genitori visto che a scuola è messa sempre più in disparte dai compagni, una richiesta che però farà irrigidire sempre di più Angela e Franco.

Viola non riuscirà a reprimere cosa prova per Damiano. Marina e Roberto cercheranno di far cambiare idea ad Alice, intenzionata ad ammettere alla polizia di aver mentito su quanto successo con Nunzio. Diego, invece, inizierà ad avere dei dubbi su Lia: temerà che non gli abbia detto tutta la verità sul suo conto. Anche Alberto si troverà ad affrontare un momento di forte crisi, che lo costringerà a riflettere su tutti i suoi propositi. Alla fine Palladini farà una gesto inaspettato verso Lia.