Intrighi e delusioni saranno all'ordine del giorno nelle nuove puntate di Un posto al sole dal 23 al 27 gennaio in onda su Rai 3. Protagonista Diego e la sua storia d'amore con Lia, che ora sta andando a gonfie vele. Viola è contenta nel vederlo così felice, anche se altrettanto non lo è lei. L'attrazione nei confronti di Damiano è sempre più forte e il rapporto con Eugenio non sembra per nulla risolversi al meglio. Tuttavia, anche per Diego arriverà il momento di confrontarsi con l'amara verità nei prossimi episodi di Upas.

Lia ha manipolato Diego per avere i gioielli: spoiler Upas 23-27 gennaio

Nelle scorse puntate di Un posto al sole Clara ha trovato i gioielli e Alberto l'ha aggredita, dicendole non permettersi mai più di immischiarsi nei suoi affari. Del resto, Palladini ha recuperato i monili nel suo seminterrato e non ha certo intenzione di darli a Lia, che li reclama a nome della sua famiglia.

Diego è sempre più preso dalla bella Longhi, che sembra la ragazza acqua e sapone della porta accanto. Peccato che non sia così e che abbia manipolato il povero Diego per arrivare ai preziosi gioielli. A questo punto, ci si chiede chi sia davvero Lia e come abbia fatto a ingannare tutti così abilmente.

Alberto in crisi fa un gesto eclatante: spoiler Upas 23-27 gennaio

Per amore della sua famiglia e per la paura di perdere nuovamente Clara e il piccolo Federico, Alberto si ritroverà a riflettere sulle sue azioni. I telespettatori si troveranno davanti a un Palladini completamente cambiato, forse per davvero.

Come svelano le anticipazioni di Un posto al sole, Alberto capirà che Lia ha sofferto molto e con lei i suoi antenati, costretti a rifugiarsi nel seminterrato di Palazzo Palladini in tempi di guerra e nascondendo tutti i loro averi.

E così, Alberto, in maniera del tutto inaspettata, farà in modo che Lia riprenda ciò che è suo -. o, almeno, quello che tutti credono le appartenga - con grande gioia e orgoglio di Clara. Ma qualcosa inizierà a non tornare.

Diego indaga sulla vera identità di Lia: spoiler Upas 23-27 gennaio

Nelle nuove puntate di Un posto al sole Diego ha dubbi su Lia e inizierà a indagare e a tenerla sotto controllo, che comincerà a comportarsi in modo strano e a contraddirsi, dopo che avrà tra le mani i gioielli tanto bramati.

Diego finalmente aprirà gli occhi e capirà che Lia ha sempre mentito e non è chi dice di essere. Deluso per essere stato ingannato, deciderà di indagare sul suo conto per arrivare alla verità, anche se farà male.

Intanto, Viola faticherà sempre di più a tenere lontano Damiano: la loro attrazione è evidente e forse è arrivato il momento di voltare pagina con Eugenio, lasciandosi trasportare da quello che prova veramente.