Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata di Upas che andrà in onda il 5 gennaio svelano nuovi colpi di scena. Occhi puntati sulla giovane Bruni, la quale, dopo un lungo periodo di confusione sentimentale potrebbe finalmente far chiarezza sui suoi sentimenti. Nunzio, invece, continuerà ad essere confuso fra il suo amore per Chiara e la passione per Alice.

Upas, puntata del 5 gennaio: la giovane Bruni attratta da Renda

Nel corso della puntata di Upas del 5 gennaio sarà dato spazio alle vicende che vedono coinvolta Viola.

Quest'ultima negli ultimi mesi ha vissuto una situazione sentimentale complicata ed altalenante. La ragazza, difatti, dopo aver subito un brutale attentato, in cui ha rischiato di perdere la vita, non è riuscita a ricucire i rapporti con il marito. Tuttavia ha sempre dichiarato di continuare ad amarlo. Stando alle anticipazioni dell'episodio che andrà in onda giovedì 5 gennaio la situazione cambiaerà. Viola, difatti, comprenderà che, stando a stretto contatto con Damiano possa essere nato qualcosa di più di una semplice amicizia. Dunque il giovane poliziotto piace molto alla donna, la quale potrebbe mettere in discussione definitivamente il suo rapporto con Eugenio.

Upas, spoiler 5/1: Nunzio confuso fra Chiara ed Alice

Dopo lo spazio alle vicende sentimentali della figlia di Ornella, si passerà al dissidio di Nunzio. Anche per quest'ultimo la situazione non sarà certo delle più semplici. Al ragazzo inizierà a pesare la distanza fra lui e Chiara, pur ammettendo che quest'ultima non è certo andata in vacanza.

Nunzio, del resto, continuerà a professarsi perdutamente innamorato della sua fidanzata, nonostante la sua sbandata momentanea per la giovane Pergolesi. Tuttavia la ragazza non sembra essere della stessa idea, essendosi realmente innamorata di Nunzio. Dunque quello che appare come un momento di debolezza per il figlio di Franco, sembrerebbe essere un vero amore per la nipote di Marina.

Alice, infatti, non mollerà la presa, essendo disposta a tutto pur di conquistare Cammarota ed allontanarlo per sempre da Chiara.

Upas, anticipazioni 5 gennaio: Micaela cotta di Samuel

Stando alle anticipazioni della puntata di Upas del 5 gennaio anche Micaela perderà la testa per un personaggio della soap. La giovane, difatti, sembra aver messo gli occhi addosso a Samuel. Tuttavia anche in questo caso sembrerebbe presentarsi una storia complicata, essendo il giovane chef impegnato con Speranza. Riuscirà Samuel a non farsi trasportare dal fascino della conturbante Micaela e restare fedele alla dolce Speranza?