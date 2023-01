Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Non ci sono buone notizie per i fan che speravano in una redenzione del personaggio di Alberto. Le anticipazioni delle puntate dal 16 al 20 gennaio rivelano infatti che l'avvocato Palladini ricadrà nelle sue vecchie abitudini.

Quando infatti Clara scoprirà che lui le ha mentito in merito alla provenienza dei gioielli l'uomo l'aggredirà, mostrando di non essere cambiato affatto.

Un posto al sole, anticipazioni dal 16 al 20 gennaio: Clara apre la cassaforte

Le parole di Diego (Francesco Vitiello) risuoneranno nella testa di Clara (Imma Pirone) e alimenteranno i suoi dubbi sull'improvvisa disponibilità economica di Alberto (Maurizio Aiello).

La giovane, grazie all'aiuto della sua amica Marika (Laura Pagliara), deciderà cosìdi aprire la cassaforte per scoprire cosa contiene e capire una volta per tutte cosa sta succedendo.

Clara troverà i gioielli infatti, scoprirà che, all'interno della cassaforte, sono presenti oro e gioielli, esattamente come sostenuto da Lia (Giuliana Vigogna) e il figlio di Raffaele. La giovane deciderà così di affrontare l'argomento con Alberto, per mettere fine a questa vicenda.

Alberto affronta Lia

Alberto ha quindi sempre mentito sulla provenienza del tesoro, tuttavia va ricordato che anche Lia non ha nessun diritto su quei gioielli. In ogni caso lo scontro tra i due risulterà inevitabile.

Le anticipazioni dei prossimi episodi di Upas rivelano infatti che la cameriera di casa Ferri irromperà al Vulcano per scontrarsi con l'avvocato Palladini.

Nonostante venga messo dinanzi all'evidenza dei fatti, l'uomo continuerà a negare le sue responsabilità e affermerà di non aver preso i suoi gioielli. Tuttavia sarà proprio durante questo alterco, che interverrà Clara.

Un posto al sole, trame 16-20 gennaio: Marika difende la sua amica

Clara ha appena aperto la cassaforte di Alberto e sa bene che l'uomo sta mentendo.

La ragazza vedrà il suo uomo trattare Lia in modo molto crudele e deciderà così di intervenire per mettere fine a tutto questo. La giovane Curcio prenderà così coraggio e affronterà il suo compagno per metterlo di fronte alle sue responsabilità. La ragazza accuserà Alberto di mentire spudoratamente, tuttavia l'uomo non solo non ritratterà la sua versione ma aggredirà la sua compagna e le intimerà di stare zitta e farsi gli appari propri.

Clara, a questo punto, umiliata e ridimensionata si ritirerà in un angolo in lacrime, tuttavia Marika la inviterà a reagire. L'amica la incoraggerà a non lasciarsi intimidire da un uomo che non è cambiato affatto come lei aveva sperato e che continua ad essere prepotente con lei.