Ci sarà Viola come il mare 2 con Can Yaman e Francesca Chillemi? A distanza di qualche mese dalla fine della prima stagione della fiction trasmessa in autunno su Canale 5, i fan attendono ancora conferme certe da parte dei due protagonisti assoluti di questa serie.

Can Yaman, fino a questo momento, non ha mai proferito parola sul futuro della fiction e, stando a quanto riportato sulle pagine del settimanale "Nuovo Tv", la seconda stagione potrebbe essere in bilico.

Il futuro di Viola come il mare 2 con Can Yaman sarebbero a rischio

Nel dettaglio, l'appuntamento con Viola come il mare è stato uno dei più amati della stagione autunnale 2022 di Canale 5, riuscendo ad ottenere buoni ascolti sia in televisione che in streaming online.

Tuttavia, al termine del ciclo di appuntamenti della prima stagione, nonostante si fosse già parlato della seconda stagione, a destare sospetti è stato il silenzio di Can Yaman.

L'attore turco non si è mai pronunciato dopo la fine della prima serie e non ha mai annunciato ufficialmente sui social che sarebbe tornato sul set di Viola come il mare 2.

La seconda stagione di Viola come il mare salta? Can Yaman tace

Un modo di fare "sospetto" che ha in parte preoccupato i tantissimi fan della fiction trasmessa su Canale 5 e, a svelare delle indiscrezioni su quanto potrebbe accadere è stato il settimanale "Nuovo Tv".

Secondo la rivista di Signoretti, la seconda stagione della fiction potrebbe non essere certa al 100% e i motivi potrebbero avere a che fare con gli ascolti non proprio eccezionali che la serie con Can Yaman avrebbe registrato con la prima stagione (la media complessiva non ha superato il muro dei tre milioni).

Tuttavia, si parlerebbe anche di un clima non proprio disteso tra i due protagonisti della fiction, i quali non sarebbero rimasti in buonissimi rapporti dopo la fine delle riprese.

In attesa di avere notizie certe e conferme da parte di Can Yaman e Francesca Chillemi, entrambi si preparano a tornare al più presto sul piccolo schermo.

Il ritorno di Can Yaman e Francesca Chillemi in tv dopo Viola come il mare

L'attore turco, questo sabato 7 gennaio, sarà l'ospite d'eccezione della prima puntata di C'è posta per te 2023, il people show invernale di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Non è la prima volta che Can prende parte alla trasmissione per mettersi in gioco e regalare un'emozione speciale ad una sua fan.

Francesca Chillemi, invece, a partire dal 12 gennaio sarà protagonista della settima stagione di Che Dio ci aiuti, la seguitissima fiction del prime time di Rai 1 che quest'anno saluterà definitivamente Elena Sofia Ricci, alias Suor Angela, per lasciare spazio alle vicende di Azzurra, interpretata dalla protagonista di Viola come il mare.