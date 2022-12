Can Yaman continua ad essere uno dei volti di spicco del piccolo schermo e, anche nel corso della stagione televisiva 2023, sarà super impegnato con un bel po' di nuove fiction.

L'attore turco, attualmente impegnato con le riprese della serie televisiva dal titolo "El Turco", tornerà anche in Italia dove lo attendono le riprese della seconda stagione di Viola come il mare, al fianco di Francesca Chillemi.

I prossimi impegni tv di Can Yaman: proseguono le riprese de 'El Turco'

Nel dettaglio, Can Yaman dopo il successo ottenuto in tutto il mondo con le soap turche, è diventato un volto di punta della serialità italiana.

Quest'anno, infatti, l'attore ha consolidato il suo successo grazie alla fiction Viola come il mare, dove ha vestito i panni dell'ispettore Francesco Demir.

Un prodotto in sei puntate che, nel corso delle varie settimane di programmazione su Canale 5, ha registrato una media di quasi tre milioni di spettatori ottenendo punte del 19% di share.

Il futuro di Can Yaman a Mediaset: torna Viola come il mare 2

La serie ha entusiasmato il pubblico, diventato "pazzo" per la nuova coppia composta da Can Yaman e Francesca Chillemi, i quali molto presto torneranno in azione.

Attualmente, infatti, l'attore turco è impegnato con le riprese della serie "El Turco", che andranno avanti almeno fino a metà 2023.

La serie è destinata alla piattaforma streaming Disney+ e, al momento, è già tra i titoli più attesi della prossima stagione televisiva.

Tuttavia, terminate le riprese di questa serie, Can Yaman sarà impegnato ancora una volta in Italia con le riprese di Viola come il mare 2.

Non solo Viola come il mare: si torna a parlare di Sandokan con l'attore turco

La conferma ufficiale è arrivata da una intervista rilasciata da Luca Bernabei, a capo di Lux Vide, il quale ha confermato che sono attualmente in fase di scrittura i nuovi episodi di Viola come il mare 2.

La fiction con Can Yaman, quindi, tornerà in onda nel corso della prossima stagione televisiva 2023/2024 e potrebbe non essere l'unico prossimo impegno dell'attore nel nostro Paese.

Bernabei, infatti, ha svelato che ci sarebbero delle buone possibilità per far andare in porto il progetto "Sandokan", la serie kolossal con protagonista proprio Can Yaman nei panni della "Tigre della Malesia".

Dopo vari rinvii per svariate ragioni, Lux Vide avrebbe intenzione di tornare a puntare su questo progetto e vorrebbe realizzare al più presto la prima stagione di Sandokan, per la gioia dei tantissimi fan ed estimatori del celebre attore turco.

Questa volta la produzione dell'attesissima fiction andrà in porto per davvero oppure no? Lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi.