Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le trame della fiction daily italiana creata da Giannandrea Pecorelli, riguardo gli episodi che andranno in onda lunedì 16 e martedì 17 gennaio, riportano che Palma (Valentina Tomada) si metterà alla ricerca di un lavoro, mentre Vittorio (Alessandro Tersigni) si rifiuterà di ritirare il premio vinto grazie allo spot per la nuova collezione. Matilde Frigerio (Chiara Baschetti), intanto, seguirà il saggio suggerimento della contessa Adelaide (Vanessa Gravina) e si riconcilierà con Conti, nel frattempo Francesco (Christian Roberto) cercherà di non sprecare l'opportunità lavorativa al Bar Bottini concessagli da Salvatore (Emanuel Caserio).

Armando (Pietro Genuardi), infine, farà di tutto per far sì che Marcello (Pietro Masotti) decida di rimanere nel capoluogo lombardo anziché trasferirsi in Australia.

Palma alla ricerca di un nuovo impiego

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 per le puntate di lunedì 16 e martedì 17 gennaio svelano che Veronica (Valentina Bartolo) deciderà di tornare a lavorare nell'atelier, mentre Palma si metterà di buzzo buono per cercarsi un lavoro in città.

Don Saverio (Andrea Lolli), poco dopo, boccerà la proposta di Alfredo (Gabriele Anagni) di far gareggiare Clara (Elvira Camarrone) in un evento ciclistico nel quale la Venere potrebbe vincere un cospicuo primo premio.

Lo spot promozionale della nuova collezione del Paradiso, pubblicità dove Matilde ha posato come modella, vincerà un premio ma Vittorio si rifiuterà di andarlo a ritirare.

Marcello a pezzi dopo aver saputo del fidanzamento ufficiale tra Ferdinando e Ludovica

Francesco deciderà di nascondere la sua vera ambizione legata alla Caffetteria, mentre Marcello sarà a pezzi dopo che l'ex partner Ludovica (Giulia Arena) gli ha rivelato di essersi fidanzata ufficialmente con Ferdinando (Fabio Fulco).

Il commendatore Umberto (Roberto Farnesi), dopo aver acquistato Palazzo Andreani, festeggerà assieme a Torrebruna l'affare soffiato alla società William.

Barbieri, al contempo, opererà una scelta importante per la sua futura vita.

Matilde e Vittorio si riconcilieranno, con la giovane Frigerio che convincerà Conti a ritirare il premio vinto grazie allo spot pubblicitario dell'ultima collezione dell'atelier meneghino.

Francesco, invece, cercherà in ogni modo di entrare nelle grazie del giovane Amato.

Quest'ultimo, inoltre, verrà a conoscenza che Marcello vorrebbe trasferirsi in pianta stabile in Australia e racconterà la novità al capo magazziniere.

Armando, in ultimo, farà tutto il possibile per far sì che Barbieri rimanga in città.