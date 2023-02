L'appuntamento con Amici 2023 torna in onda questa domenica 19 febbraio su Canale 5 con una nuova attesissima puntata del pomeridiano, trasmessa dalle 14:00 in poi.

Al centro dell'attenzione ci saranno le sorti dei concorrenti che stanno portando avanti questa avventura, dato che manca poco meno di un mese all'inizio del serale e bisognerà decretare la rosa degli allievi che potranno accedere allo show di prime time.

Tra gli allievi in pole position, spicca il nome del ballerino Mattia Zenzola, amatissima dal pubblico del talent show di Canale 5.

Arrivano nuovi accessi al serale? Anticipazioni Amici 2023 del 19 febbraio

Nel dettaglio, l'appuntamento con Amici 2023 è confermato per domenica 19 febbraio, quando alle 14 sarà trasmessa una nuova attesissima puntata su Canale 5.

Non mancheranno le sfide dirette per gli allievi che continuano a portare avanti la loro sfida in attesa di scoprire l'esito del loro destino per il serale.

Questa settimana è stata lanciata una sfida di creatività dai professori di danza, giudicata dai telespettatori e fan social su Tik Tok.

Ebbene, ad avere la meglio, è stato il giovane Mattia Zenzola, che conferma così di essere uno dei concorrenti più amati di questa ventiduesima edizione del talent show.

Mattia verso il serale: anticipazioni Amici 2023 del 19 febbraio

Il ballerino ha raggiunto la prima posizione della classifica di creatività su Tik Tok e, questa vittoria a mani basse, potrebbe essere la sua chiave d'accesso al serale.

L'allievo del prof Raimondo Todaro, nel corso della puntata di Amici 2023 potrebbe conquistare così la tanto attesa maglia d'oro che gli permetterebbe di entrare a far parte a tutti gli effetti del team di allievi dello show di prime time, in onda da metà marzo in poi su Canale 5.

In queste ultime settimane, infatti, Mattia è riuscito a spiazzare anche i prof Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, i quali hanno sottolineato la sua crescita all'interno della scuola e potrebbero dare il loro "via libero" per l'accesso al serale.

A rischio un allievo di Rudy Zerbi: anticipazioni Amici 2023 del 19 febbraio

Occhi puntati anche sulle sorti dei cantanti in gara, che continuano ad essere in attesa del verdetto finale in vista del serale.

Le anticipazioni di questa nuova puntata di Amici 2023 rivelano che ci sarà spazio per il verdetto finale del prof Rudy Zerbi.

La scorsa settimana, infatti, aveva annunciato una sostituzione nel suo team di allievi, complice l'ingresso nella scuola del giovane Mezkel, che lo ha profondamente colpito.

Di conseguenza, questa settimana, Zerbi potrebbe sostituire uno tra Piccolo G, Aaron e Jore potrebbe essere eliminato definitivamente dal cast.