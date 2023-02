Proseguono le anticipazioni di Terra Amara concentrandosi sulla figura della nonnina Azize. La madre di Hunkar, affetta da una grave demenza senile, sarà centrale in diverse dinamiche della soap, così come già accaduto in passato. Secondo le anticipazioni provenienti dalla Turchia, un malore della nonnina sarà motivo di un nuovo incontro tra Hunkar e il figlio, dopo che Demir ha cacciato la madre dalla villa. L'arrivo di Fekeli butterà nuova benzina sul fuoco relativamente al rapporto travagliato tra madre e figlio.

Demir caccia la madre Hunkar di casa

Le anticipazioni di Terra amara, relative alle puntate che verranno trasmesse prossimamente su Canale 5, si concentrano sulla figura dell'anziana Azize. Seguendo la trama della soap turca, Sermin, per vendicarsi del suo arresto per adulterio, seguirà la zia Hunkar in uno dei suoi incontri segreti con Fekeli e scatterà delle foto. Le fotografie verranno inviate in forma anonima a un giornale di gossip e non passerà troppo tempo prima che Demir possa prenderne visione.

Accusando la madre di intrattenere una relazione segreta proprio con il suo principale nemico, nonché assassino di suo padre Adnan, Demir caccerà bruscamente Hunkar dalla villa, almeno fino a quando non smetterà di vedere il padrino di Yilmaz.

A sentire la mancanza di Hunkar fin da subito sarà la nonnina Azize, la quale diventerà più nervosa del solito. La situazione sarà resa ancora più difficile e tesa a causa della demenza senile. Durante una colazione con Demir e Zuleyha, la nonnina accuserà un forte malore al termine del quale avrà uno svenimento.

Hunkar corre in ospedale dalla madre

Allarmati dalla circostanza Zuleyha e Demir porteranno subito Azize in ospedale, dove ci sarà Mujgan a prendersi cura di lei. Dopo i controlli e gli esami del caso, la dottoressa darà il suo responso: la nonnina ha avuto un aneurisma, per questo dovrà restare in ospedale sotto osservazione medica.

Mujgan però sosterrà che, vista la fibra forte della nonnina, la ripresa sarà piuttosto veloce.

In ospedale accorrerà preoccupata Hunkar, che non rispetterà gli ordini di Demir, e vorrà vedere e riabbracciare la madre in seguito al malore. A supporto di Hunkar subito dopo giungerà anche Fekeli e questo farà andare ancora una volta su tutte le furie Demir, il quale darà il via a un'altra delle sue ormai sempre più frequenti scenate. Per scoprire cosa succederà tra Demir e Fekeli, e a quali conseguenza porterà la reazione di Yaman, non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.