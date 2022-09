Mattia Zenzola torna come allievo in Amici 22, dopo aver abbandonato il programma nell'edizione precedente a causa di un problema di salute. Componente del team di ballo di Raimondo Todaro, ha subito un infortunio alla caviglia che non gli ha permesso di rientrare per partecipare al serale. Anche in questa edizione torna come allievo di Todaro.

Quanto è alto Mattia Zenzola? Carta d'identità

Nome e cognome: Mattia Zenzola

Luogo di nascita: Bari

Data di nascita: 15 gennaio 2004

Età: 18 anni

Peso: non disponibile

Altezza: 1 metro e 73 centimetri

Professione: ballerino

Segno zodiacale: Capricorno

Il percorso nel mondo della danza

Mattia Zenzola è un ballerino specializzato in danze latinoamericane e Zumba.

Intraprende il suo percorso artistico all'età di 11 anni grazie alla madre, che è un'insegnante di Zumba, e successivamente entra nello staff di Beto Perez, il fondatore dello Zumba Fitness.

Mattia per diversi anni lavora al suo fianco, fino a specializzarsi anche in danze latinoamericane e approdare nel cast di Amici.

Torna ad Amici dopo l'infortunio alla caviglia

Mattia Zenzola viene scelto da Raimondo Todaro come nuovo allievo di ballo di Amici 21 dopo una sfida con Nunzio Stancampiano. Durante il percorso subisce un infortunio alla caviglia, che non gli permette di presenziare in studio. Torna nella puntata del 9 gennaio 2022, ma non può ballare perché indossa un tutore.

L'infortunio risulta abbastanza grave e i tempi di recupero si rivelano molto lunghi.

In comune accordo con i medici Mattia lascia la scuola, ma Raimondo Todaro gli promette che nell'edizione successiva avrà un banco assicurato.

Infatti Mattia Zenzola è presente nella classe dell'edizione 22 di Amici, sempre per il team di Raimondo Todaro.

Chi è la fidanzata di Mattia Zenzola?

Non si hanno tante notizie sulla vita sentimentale di Mattia Zenzola: attualmente potrebbe essere single.

Mattia Zenzola su Instagram

Ha un profilo Instagram seguito da 358.000 follower. Con post e storie condivide attimi che riguardano soprattutto la sua passione per la danza. Ovviamente racconta anche la sua esperienza all'interno della scuola di Amici,

L'amicizia con Christian Stefanelli e altre curiosità

Durante Amici 21 ha stretto un forte legame d'amicizia con Christian Stefanelli, altro aspirante ballerino della scuola.

L’amicizia tra Mattia e Christian è proseguita anche dopo Amici.

Mattia ha la licenza per insegnare Zumba ed è un membro dello Zin (Zumba Instructor Network) dal gennaio del 2019.

Il video dell'esibizione con Carola Puddu

Tra le esibizioni di Amici più viste su Youtube c'è quella che lo vede ballare in coppia con Carola Puddu, altra allieva della scuola di Maria De Filippi. In un'esibizione per la conferma della maglia hanno ballato sulle note di I got you di Jessie J.