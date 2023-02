Il pomeridiano di Amici che è andato in onda il 3 febbraio, ha acceso i riflettori su una possibile nuova coppia. Tra una gara di ballo e l'arrivo in casetta dei due nuovi allievi Alessio e Benedetta, Paky e Maddalena hanno mostrato di aver un feeling non indifferente. I fan sono rimasti spiazzati dalle immagini in cui i ragazzi si avvicinano ripetutamente, anche perché il napoletano ha una fidanzato che lo aspetta fuori. Proprio Ilenia, infatti, si è esposta sui social per attaccare la produzione del talent che starebbe alimentando una chiacchiera inutile sulla sua dolce metà.

Aggiornamenti sugli amori di Amici

Dopo aver monitorato per giorni gli avvicinamenti tra Cricca e Isobel, nelle ultime ore i fan di Amici hanno scoperto che in casetta ci sarebbe un altro rapporto da tenere d'occhio.

Nel corso della puntata del 3 febbraio, infatti, sono stati mostrati gli abbracci, gli sguardi e i sorrisi che si fanno Paky e Maddalena tra una lezione e l'altra: pare che tra i due ballerini ci sia una bella sintonia e se ne sono accorti anche gli altri abitanti della casa.

Quando è stata interpellata sulla simpatia che starebbe nascendo tra lei e il compagno di classe, la bella Svevi ha glissato dicendo: "Ma io non posso essere amica di nessuno che qui succede un macello?".

Anche se con imbarazzo, dunque, la titolare della scuola ha provato a minimizzare le attenzioni che lei e il danzatore hip-hop si scambiano quotidianamente sotto l'occhio attento delle telecamere.

Le parole della ragazza del titolare di Amici

A poche ore di distanza dalla messa in onda del daytime di Amici in cui si è parlato per la prima volta di un possibile interesse tra Maddalena e Paky, la fidanzata di quest'ultimo ha preso parola sui social network.

Ilenia, dunque, si è esposta con un commento che recita: "Vi darò una notizia sconvolgente.

Due persone possono essere amiche".

"Dopo 22 anni di programma ancora non avete capito che la produzione fa taglia e cuci di quello che vogliono vendere", ha proseguito la giovane nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando il 3 febbraio.

La compagna del ballerino della scuola, dunque, se l'è presa con gli addetti ai lavori: "Dopo la storia di Capodanno, stanno facendo di tutto per metterli in cattiva luce".

"La produzione si inventa le cose e voi ve la bevete subito", ha concluso la fidanzata dell'allievo del team Celentano.

Due di picche per un allievo di Amici

La fidanzata di Paky, dunque, è tranquilla e non pensa neppure lontanamente che Maddalena potrebbe diventare una sua "rivale" in amore. La bella ballerina, comunque, è tornata al centro del gossip dopo aver vissuto una turbolenta relazione con un altro protagonista di Amici 22, Mattia Zenzola: i due sono stati insieme qualche mese ma poi, per divergente caratteriali, si sono lasciati e ora sono in buoni rapporti.

Anche dalla registrazione della 19esima puntata sono emerse alcune interessanti chiacchiere sugli amori che potrebbero nascere all'interno della casetta.

Chi ha assistito alle riprese dello speciale che andrà in onda domenica 5 febbraio, infatti, ha raccontato che Angelina ha rifiutato il corteggiamento di Wax con una lettera.

La cantante ha ribadito di avere un fidanzato che la aspetta fuori e che non ha nessuna intenzione di vivere una storia davanti alle telecamere.

Gli occhi dei fan, però, sono puntati anche su Cricca e Isobel: da quando il ragazzo è rientrato nella scuola, il rapporto con l'australiana è diventato sempre più stretto, tant'è che in un recente daytime i due sono stati sorpresi abbracciati sul divano mentre gli altri erano impegnati in una discussione.