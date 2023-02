Tra il 2 e il 3 febbraio si è svolta una gara speciale tra i ballerini della scuola di Amici. Come è successo con i cantanti un paio di settimane fa, anche i danzatori della classe si sono misurati con il parere del pubblico per la prima volta, e presto scopriranno chi piace di più e chi meno.

Maria De Filippi ha presentato a Mattia la ballerina di latinoamericano che Todaro ha preso nel suo team, ovvero Benedetta, con la quale potrà fare dei passi a due.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

Il pomeridiano di Amici di venerdì 3 febbraio, è iniziato con la conclusione della gara speciale alla quale hanno partecipato quasi tutti i ballerini del cast: Ramon non si è esibito a causa di un piccolo problema fisico.

Per 24 ore, dunque, i fan del talent-show hanno potuto esprimere la loro preferenza tra i nove titolari della categoria danza, che hanno eseguito i loro cavalli di battaglia per convincere gli spettatori a votarli.

Esattamente come è accaduto con i cantanti, il verdetto di questa particolare votazione sarà uno strumento in più per i professori per capire chi merita di partecipare al serale e chi dovrà interrompere il proprio percorso nella scuola.

A questa competizione hanno preso parte anche i due nuovi alunni della squadra capitanata da Raimondo Todaro: l'esperto di hip-hop Alessio e la latinista Benedetta, entrati da poco anche in casetta per fare conoscenza con il resto della classe.

Confronto Todaro-Megan nella scuola di Amici

Prima di mostrare l'esito del televoto, gli addetti ai lavori hanno aggiornato sulle altre cose che sono successe nella scuola in questi giorni.

Dopo aver detto di non sentirsi valorizzata dal suo insegnante Megan è stata convocata in sala da Todaro per un confronto. L'allieva ha mantenuto il punto e Raimondo ha parzialmente ammesso di essere stato un po' distante nelle ultime settimane, ma ha ribadito di credere tanto in lei e l'ha spronata a dare tutto nel compito assegnatole da Emanuel Lo per la 19^ puntata.

Il pomeridiano di Amici è proseguito con il feeling che starebbe nascendo in casetta tra Maddalena e Paky: i due ballerini trascorrono molto tempo insieme e anche gli altri titolari l'hanno notato. Cricca e Piccolo G hanno stuzzicato la compagna di classe su questa nuova simpatia che sta provando dopo la rottura con Mattia, ma lei ha parlato di amicizia anche se non è riuscita a nascondere l'imbarazzo.

Tornano i balli di coppia ad Amici

La puntata di Amici che chiude la settimana, è terminata e non è stato mostrato il risultato del televoto sui ballerini. Il prossimo appuntamento col talent-show è lo speciale di domenica 5 febbraio che, essendo già stato registrato, non potrà svelare la classifica degli allievi preferiti dal pubblico.

Probabilmente questo verdetto sarà proposto ai telespettatori quando ricominceranno i daytime, oppure verrà postato sulle pagine social della trasmissione, anche perché chi ha votato vorrebbe sapere come è andata a finire e chi è arrivato primo.

Un'informazione che è emersa dalla puntata di oggi, è che presto Mattia Zenzola potrà tornare a fare dei passi a due.

Visto l'ingresso nella scuola della latinista Benedetta, il pugliese non sarà più costretto a esibirsi separato da un plexiglas con la professionista Francesca Tocca (strumento usato in questi anni nel rispetto delle norme).

Ad Amici, dunque, stanno per tornare i balli di coppia e i primi a proporli dovrebbero essere i due alunni di Raimondo Todaro che rappresentano lo stile di danze latinoamericane. Questo non accadrà domenica prossima, perché Mattia non era in studio a causa di un'influenza, ma il tutto dovrebbe essere stato solo rimandato di una settimana.