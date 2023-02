Uomini e donne tornerà su Canale 5 con una nuova settimana di programmazione ricca di colpi di scena. Nelle puntate che verranno trasmesse dal 6 al 10 febbraio, Gloria accuserà Riccardo di chattare con una 21 enne, ma alla fine sarà Gianni Sperti a scoprire che non vi sarà nulla di compromettente come invece aveva fatto intendere Gloria. Novità anche per Biagio Di Maro che interromperà la conoscenza con la fumantina Carla.

Biagio chiude con Carla dopo l'ennesimo ceffone: puntate U&D sino al 10 febbraio

Uomini e donne, dopo la pausa del weekend, tornerà in onda a partire da lunedì 6 febbraio.

In questa nuova settimana di programmazione, andrà in onda quanto registrato lo scorso 28 gennaio. Dalle anticipazioni, si viene a sapere che a centro studio ci sarà ancora una volta Biagio Di Maro. Il cavaliere campano, dopo la sfuriata di Carla di qualche giorno fa, decidere di interrompere la loro conoscenza. In particolare, verrà fuori che la dama lo avrà schiaffeggiato in più di un'occasione, anche al di fuori degli studi. Pertanto, Biagio si renderà conto di volere accanto a sé una donna più pacata. Ecco il motivo per il quale chiuderà con lei.

Gloria mette nei guai Riccardo ma viene sbugiardata da Gianni Sperti

Capitolo Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti. I due a centro studio, dichiareranno di non essersi né visti né sentiti in settimana.

Gloria in puntata, tirerà fuori una segnalazione giuntale la sera precedente e riguardante delle chat compromettenti che Riccardo si sarebbe scambiato con una 21 enne. Riccardo smentirà la cosa e, a questo punto, deciderà di portare il suo telefono a Gianni Sperti. L'opinionista, dopo aver dato un'occhiata al cellulare, dirà che non vi sarà nulla di compromettente.

Insomma, Gloria verrà sbugiardata. Verrà anche fuori che Riccardo, sino alla sera prima, si era detto disposto ad uscire con Gloria da Uomini e donne. La vicenda delle chat gli avrà fatto cambiare idea. A questo punto, potrebbe essere definitivamente finita tra i due volti del Trono Over.

Uomini e donne, puntate 6-10 febbraio: Lavinia manda la madre in esterna

Sempre riguardo al filone senior di Uomini e donne, nelle puntate che verranno trasmesse dal 6 al 10 febbraio, si vedrà che il cavaliere Alessandro chiuderà con Pamela. La dama infatti, non accetterà il fatto che il cavaliere voglia conoscere altre dame e tornerà a sedersi al suo posto nel parterre. Dando invece uno sguardo al Trono Classico, la tronista Lavinia organizzerà due esterne davvero particolari per i suoi corteggiatori. Lavinia non si presenterà in esterna ma farà andare la mamma. Alessio Corvino sembrerà essere alquanto imbarazzato di fronte alla suocera, mentre Campoli sembrerà più disinvolto. Per altri dettagli su questa nuova settimana di programmazione, non resta che seguire tutti gli appuntamenti di Uomini e donne. In onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45.