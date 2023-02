Cresce l'attesa per la nuova registrazione di Amici 2023, in programma questo giovedì 23 febbraio. L'appuntamento con il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi si avvia verso le battute finali di questa stagione per il daytime domenicale.

Mancano ormai pochi appuntamenti prima dell'inizio del serale e, per i concorrenti che sono giunti al rush finale di questa esperienza, è giunto il momento di scoprire se conquisteranno o meglio la fatidica e bramata maglia d'accesso al serale di questa ventiduesima edizione.

Il 23 febbraio prevista la nuova registrazione di Amici 2023

Nel dettaglio, l'appuntamento con la nuova registrazione di Amici 2023 questa settimana è fissato per giovedì 23 febbraio.

Questo è il giorno in cui i cantanti e ballerini di questa edizione, che sono rimasti in gara, si ritroveranno in studio per affrontare le nuove sfide in attesa di scoprire l'esito finale per l'accesso al serale.

La messa in onda della puntata, come di consueto, è fissata poi per domenica 26 febbraio, a partire dalle ore 14 su Canale 5.

Il ballerino Mattia Zenzola candidato al serale di Amici 22

Ma cosa succederà nel corso della prossima registrazione di Amici 2023? L'attenzione è tutta incentrata sugli allievi che accederanno al serale.

Quella del 23 febbraio, infatti, sarà la penultima registrazione di questa stagione per quanto riguarda gli appuntamenti del pomeridiano domenicale.

Ben presto saranno quindi noti tutti i nomi dei concorrenti che potranno godere della maglia d'accesso del serale. Tra i concorrenti ancora in bilico, spicca il nome del ballerino Mattia Zenzola, che ad oggi sembrerebbe essere uno dei super-favoriti dal pubblico di questa edizione.

Mattia conquista il serale nella registrazione di Amici 2023 del 23 febbraio?

Mattia, fino a questo momento, non ha goduto ancora del privilegio di poter conquistare la maglia del serale anche se i vari professori di danza, hanno più volte sottolineato il fatto che in questi mesi abbia avuto un vero e proprio exploit dal punto di vista professionale.

Insomma, Mattia è cresciuto moltissimo e complice l'alto gradimento da parte del pubblico, non si esclude che nel corso della prossima registrazione del talent show, possa conquistare il suo "posto al sole" al serale di Amici 22.

Per quanto riguarda gli ospiti della prossima registrazione, potrebbero arrivare in studio altri protagonisti dell'ultimo Festival di Sanremo 2023, tra cui Lda e Elodie, ma ancora non ci sono conferme ufficiali.