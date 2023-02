Alfonso Signorini "smaschera" Oriana Marzoli e rompe il silenzio social sulla concorrente più chiacchierata e discussa di questa settima edizione del Grande Fratello Vip.

A poche ore dalla messa in onda della nuova puntata serale del reality show in onda su Canale 5, il padrone di casa ha scelto di rispondere ad un po' di domande che gli sono state recapitate sui social.

Tra questi, spicca una che verte su Oriana Marzoli, la quale continua ad essere uno dei personaggi di spicco di questa fortunata edizione del reality show in onda su Canale 5.

La verità di Alfonso Signorini su Oriana al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, il GF Vip è in programma questo lunedì 20 febbraio in tv e, in attesa della diretta serale, Signorini ha scelto di rispondere a un po' di domande che gli sono state fatte dai fan social.

Il conduttore ha svelato che, per questa nuova puntata serale, sono previsti un bel po' di colpi di scena anche se, per il momento, ha preferito non sbilanciarsi oltre su quello che succederà.

Tra le varie domande che gli sono arrivate, ce n'è anche una su Oriana Marzoli, che continua ad essere una delle concorrenti più discusse e chiacchierate di questa settima stagione del reality show.

Oriana 'smascherata' da Signorini al GF Vip: 'Si fa male da sola'

I fan di Oriana, sul web e sui social, si lamentano spesso del trattamento che verrebbe riservato alla concorrente nel corso delle puntate serali del GF Vip.

"Anche stanotte si farà a pezzi Oriana? Si può sempre cambiare canale dai", ha scritto un utente sui social con tono decisamente polemico, ponendo tale domanda al padrone di casa del reality show.

Ebbene, la reazione di Alfonso Signorini non si è fatta attendere e senza troppi mezzi termini, il conduttore del GF Vip ha smascherato Oriana.

"Il problema è che a volta Oriana si fa male da sola", ha replicato il conduttore del reality show che non ha risparmiato una frecciatina nei confronti della concorrente spagnola.

Frecciatina di Signorini sul percorso di Oriana Marzoli?

Del resto, già nel corso delle varie puntate serali del GF Vip, Signorini ha più volte ribadito di essere un "fan" di Oriana per le dinamiche che è riuscita a creare in questa settima edizione, ma di non gradire gli atteggiamenti e i suoi modi di fare.

Una risposta, quella del conduttore del reality show Mediaset, che sicuramente non passerà inosservata e potrebbe scatenare nuove accese polemiche tra i fan della concorrente spagnola.

Intanto, Oriana continua ad essere uno dei volti più amati di questa edizione, costantemente in testa alle preferenze del pubblico nei sondaggi per la proclamazione del preferito della settimana.