L'appuntamento con Amici 2023 torna domenica 12 febbraio con una nuova attesissima puntata in onda su Canale 5 a partire dalle 14:00.

Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per nuove sfide dirette che avranno come protagonisti gli allievi che sono ancora in gara e attendono di scoprire il loro destino in vista del serale.

Al termine della registrazione di questa settimana, però, nessuno di loro ha dovuto abbandonare la scuola e rinunciare così alla possibilità di accedere al serale di quest'anno.

Anticipazioni nuova puntata Amici 2023 del 12 febbraio: il ritorno di Mattia

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la nuova puntata di Amici 2023 in onda domenica 12 febbraio su Canale 5, rivelano che c'è stato il ritorno in studio del ballerino Mattia Zenzola, grande assente nella passata puntata del talent show Mediaset.

Grande attesa per chi avrebbe ricevuto le maglie di accesso al serale di quest'anno ma, alla fine, nessuno dei concorrenti rimasto in gara è riuscito ad avere la meglio.

Per questa settimana, infatti, non ci sono stati nuovi accessi al serale e tutti continuano ad essere in gioco per cercare di conquistare la tanto ambita maglia.

Nessun eliminato, ospite Tiziano Ferro: anticipazioni Amici 2023 del 12 febbraio

Le sfide di questa settimana, inoltre, non hanno portato a nessun nuovo eliminato: i concorrenti sono stati "graziati" e nessuno di loro ha dovuto abbandonare il cast del talent show Mediaset.

Grande ospite di questa ventesima puntata del pomeridiano di Amici 2023 in programma domenica pomeriggio su Canale 5, è stato Tiziano Ferro.

Insomma, una nuova puntata che si preannuncia densa di sorprese e colpi di scena per tutti gli appassionati del talent show Mediaset.

La sfida tra Amici 2023 e lo speciale Domenica In-Sanremo del 12 febbraio

Questa settimana, però, la sfida auditel sarà decisamente più complicata per Maria De Filippi: l'appuntamento con Amici 22, infatti, dovrà vedersela contro il lungo speciale di Domenica In dedicato al Festival di Sanremo 2023, in onda come da tradizione dal palco dell'Ariston.

Di conseguenza, il talent show di Canale 5 potrebbe subire una flessione nel numero di spettatori e, difficilmente, riuscirà ad avere la meglio contro l'attesissima puntata dello show condotto da Mara Venier che, tradizionalmente, appassiona una media di almeno cinque milioni di spettatori post Sanremo.