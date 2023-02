È stato registrato lo speciale di Amici che il pubblico potrà vedere su Canale 5 domenica 12 febbraio e in rete stanno iniziando a circolare le anticipazioni di tutto quello che è successo in studio. Quelli appena trascorsi sono stati giorni agitati per molti titolari della classe: Paky e Cricca sono stati rimproverati dalle loro insegnanti, scontente del comportamento che i due hanno assunto di recente nella scuola.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

Il 20° speciale di Amici andrà in onda il 12 febbraio, ma come accade tutte le settimane da settembre è già stato registrato.

Nella scuola sono accadute tante cose negli ultimi giorni, dalla nascita di nuovi amori al duro scontro tra chi sembrava avere un bel feeling. Se Wax si è calmato anche grazie all'amicizia di Angelina, altri due titolari sono finiti al centro dell'attenzione per i loro modi di fare un po' sopra le righe.

Oaky ha accusato Maddalena di provarci con lui nonostante sia legato a un'altra persona e successivamente è stato convocato in sala dalla maestra Celentano per un severo rimprovero: ha invitato il ballerino a essere più rispettoso dei ruoli e a non criticare i consigli che gli vengono dati da lei oppure dai giudici esterni.

Una nuova coppia è nata ad Amici

Anche Cricca è stato protagonista nell'ultima settimana: il cantante ha fatto parlare di sé sia per lo scontro che ha avuto con Arisa in studio (su un compito col quale è stata messa in discussione la sua capacità di scrittura dei brani), che per la storia d'amore che ha iniziato a vivere con una compagna di classe.

I fan di Amici sono stati i primi ad accorgersi del bacio che Isobel e Cricca si sono dati in casetta durante un daytime e oggi, mentre agli Elios era in corso la registrazione della 20esima puntata, questa relazione è stata ufficializzata con la messa in onda di immagini inedite su Canale 5.

Tornando alle riprese del 9 febbraio, tutti gli allievi si sono esibiti davanti a una giuria esterna con l'obiettivo di ottenere un voto alto.

Il regolamento di questa fase del talent show prevede che il cantante e il ballerino che si piazza al primo posto della classifica del giorno (uno per ogni categoria) può presentarsi davanti al proprio professore di riferimento per cercare di conquistare la maglia del serale.

Decisioni e confronti ad Amici

Ancora non è stato svelato il numero massimo degli allievi che possono accedere alla prossima fase, anche se i fan pensano che molto dipenderà da quanti "sì" e quanti "no" diranno gli insegnanti nelle prossime puntate.

Qualora il meccanismo del prime time dovesse rimanere invariato rispetto a quello delle ultime edizioni, saranno ancora i professori i capitani delle tre squadre che si sfideranno in prima serata, perciò starà solo a loro decidere chi promuovere e chi bocciare degli attuali team.

Oggi, ad esempio, Megan ha esordito come alunna di Emanuel Lo: dopo essere stata scelta da Todaro a settembre, la ballerina ha chiesto e ottenuto di poter cambiare tutor perché non si sentiva valorizzata da Raimondo.

L'insegnante di latino, però, può ancora contare su tre talenti che possono fare la differenza sul palco del serale: il danzatore hip-hop Alessio (che nello scorso speciale è arrivato secondo nella gara) e i ballerini di latino Benedetta e Mattia Zenzola.

Quest'ultimo, inoltre, in settimana è stato eletto il preferito del pubblico in quanto ha vinto il televoto contro tutti i compagni di categoria.

I cantanti sono stati giudicati da Tiziano Ferro (anche ospite musicale del giorno): Angelina è arrivata prima nella gara, ma Lorella ha rimandato ancora il suo accesso al serale.

Neppure in quest'occasione sono state assegnate maglie oro: i ragazzi, però, sono riusciti tutti a riconfermarsi, evitando eliminazioni e nuove sfide.

Se Angelina è a un passo dal prime time (Cuccarini ha detto che se sarà prima anche la prossima settimana, le darà la felpa dorata), un alunno del team Zerbi rischia la sostituzione: Rudy ha fatto entrare un cantautore che potrebbe prendere il posto di uno tra Aaron, Piccolo G e Jore.