Giovedì 9 febbraio è stato registrato lo speciale di Amici numero 20, quello che sarà trasmesso in tv domenica prossima. Le prime anticipazioni stanno incominciando a raccontare cosa sia accaduto in studio nel pomeriggio, a partire dai nomi degli allievi che hanno brillato in positivo e in negativo. Al termine delle consuete gare di ballo e canto, i primi classificati hanno concorso per un posto al serale.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Manca poco all'inizio della fase più importante di Amici, il serale, che debutterà su Canale 5 nella seconda metà di marzo (la data ufficiale della prima puntata non è ancora stata svelata da Mediaset, ma dovrebbe essere collocata al sabato sera), quindi i professori hanno sempre meno tempo per scegliere gli allievi da promuovere al prime time del talent show.

A circa un mese e mezzo dall'esordio in prima serata hanno già conquistato l'ambita maglia oro Ramon e Isobel (entrambi del team Celentano), mentre tutti gli altri hanno ricevuto dei "no" momentanei dai loro tutor.

Nel corso della puntata che è stata registrata il 9 febbraio, però, i talenti che si sono classificati primi nelle gare di canto e ballo hanno avuto la possibilità di convincere il proprio docente di riferimento a consegnargli il pass per il serale.

Non tutti gli insegnanti la pensano come Alessandra Celentano (che ha detto di avere le idee chiare sin da subito su chi far passare e chi no), tant'è che preferiscono aspettare prima di dire sì a un componente della loro squadra.

La settimana dei ragazzi di Amici

I fan di Amici non sapevano cosa aspettarsi dalle riprese odierne, anche perché durante la settimana sono accadute tante cose, ma poche di queste sono legate al futuro dei ragazzi nella scuola.

Gli ultimi daytime si sono concentrati sui rapporti che i titolari della classe hanno instaurato in casetta: Paky e Maddalena hanno litigato dopo che lei ha visto e sentito cosa il compagno racconta sul suo conto agli altri, ovvero Paky ha detto che Maddalena ci proverebbe con lui pur sapendo che è fidanzato.

Gli allievi si sono schierati tutti dalla parte della ballerina, criticata alle spalle da una persona che reputava un caro amico.

Anche altri ragazzi hanno vissuto momenti di difficoltà nei giorni scorsi: Federica, per esempio, è entrata in crisi nel preparare una canzone che le ricorda la mamma, mentre la new entry Benedetta si è raccontata facendo riferimenti al suo passato.

Le novità dagli studi di Amici

Un altro allievo che in settimana è stato al centro dell'attenzione è Cricca che è stato beccato dai fan mentre baciava Isobel in casa (la scena è stata "intercettata" di sfuggita in un daytime, ma gli autori non si sono ancora occupati di questa nuova coppia), ma ha fatto discutere anche per come ha reagito al compito assegnatogli da Arisa.

Il titolare del team Cuccarini ha criticato la professoressa e la sua carriera, facendola arrabbiare molto: anche Lorella è intervenuta per rimproverare il suo alunno e suggerirgli di chiedere scusa alla collega.

Le anticipazioni che stanno trapelando dagli studi di Amici riguardano anche le esibizioni che hanno emozionato di più il pubblico presente e i giudici della 20esima puntata.

Dopo essersi assentati alla precedente registrazioni, oggi Mattia e Aaron erano al loro banco e hanno partecipato alle gare come tutti gli altri.

Nessun allievo è riuscito a ottenere la maglia oro, ma non ci sono state eliminazioni.

Giudice della gara canto Tiziano Ferro, che è stato anche l'ospite musicale del giorno.

Il cerchio si stringe e presto la commissione interna dovrà comunicare ai telespettatori i nomi di tutti i ragazzi che a partire da metà marzo calcheranno il palco del serale e saranno valutati da una giuria di esperti ancora top secret.