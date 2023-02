La puntata di Amici che è andata in onda il 6 febbraio, è terminata con un'interessantissima anticipazione di quello che andrà in onda domani pomeriggio. In un breve filmato, infatti, si sente Paky accusare Maddalena di provarci spudoratamente con lui: la produzione ha mostrato queste immagini alla ballerina, che ha reagito male in casetta. Anche tra Arisa e Cricca c'è stata una lite dopo lo speciale di domenica, un confronto che è finito con la delusione della professoressa per le critiche che l'allievo le ha fatto alle spalle.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

Il daytime di Amici che ha aperto la settimana, ha regalato parecchi spunti di discussione ai fan.

Uno dei momenti più commentati dai telespettatori, è quello in cui Paky ha raccontato alla professionista Giulia Stabile che Maddalena starebbe provando ad avvicinarsi a lui in modo più che amichevole.

Questo argomento sarà affrontato nei dettagli nella puntata del 7 febbraio, ma oggi è stata mostrata una piccola anticipazione video di quello che è successo nella scuola negli ultimi giorni.

"C'è una che ci prova proprio con me", dice il ballerino alla professionista del cast che non viene mai inquadrata in sala prove.

"Ma con te? E chi è?", chiede la ragazza per cercare di capire qualcosa in più della situazione.

"Eh, immagina", risponde l'allievo prima che Giulia faccia il nome di Maddalena.

La reazione della protagonista di Amici

Ancora prima che Giulia svelasse l'identità dell'allieva alla quale si stava riferendo Paky, in sovraimpressione è comparsa la scritta che chiariva: "Paky parla di Maddalena con Giulia Stabile".

Il titolare del team Celentano ha concluso il suo sfogo ponendosi una domanda non proprio lusinghiera nei confronti della bella Svevi: "Ma dico io, quanti ne vuole?

". Il napoletano si riferiva ovviamente alla storia d'amore che la bionda danzatrice ha avuto con Mattia Zenzola alcuni mesi fa, fino a quando non hanno deciso di lasciarsi di comune accordo.

Gli addetti ai lavori, poi, hanno mostrato la reazione che la ballerina ha avuto quando le è stato fatto vedere il filmato della chiacchierata che il compagno di classe ha avuto con la professionista del cast in sala prove.

Megan ha cercato di consolare l'amica ricordandole che è una persona di valore e che nessuno dovrebbe giudicarla né davanti né alle spalle, come invece ha fatto Paky.

"Io mi sono proprio rotta il ..., posso dire?", commenta Maddalena alla fine del video col quale la produzione di Amici ha anticipato cosa sarà trasmesso nel daytime di domani, 7 febbraio.

Il gossip torna nella scuola di Amici

Non è la prima volta che gli autori di Amici parlano del feeling che ci sarebbe tra Paky e Maddalena: in un daytime che è stato trasmesso in tv la scorsa settimana, infatti, sono stati mostrati alcuni dei tanti momenti che i due passano insieme in casetta.

Quando i fan del talent-show hanno cominciato a chiedersi se potrebbe nascere qualcosa tra i ragazzi protagonisti di questo nuovo Gossip, la fidanzata del napoletano ha preso parola sui social per scagliarsi contro la produzione.

"Fanno taglia e cuci, vi fanno credere cose e voi ci cascate subito", ha tuonato la compagna di Paky su Instagram.

Insomma, al momento la situazione è ancora poco chiara e la puntata di domani potrebbe regalare informazioni utili per capire cosa sta accadendo in casa nell'ultimo periodo.

Gli alunni, intanto, si stanno preparando per il prossimo speciale: la 20esima registrazione, infatti, è prevista per giovedì 9 febbraio, giorno in cui potrebbero esserci nuove eliminazioni oppure qualcuno potrebbe accedere alla fase serale.