Continua su Canale 5 la programmazione della soap Beautiful, in onda dal lunedì al sabato a partire dalle 13:40 circa. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi dal 27 febbraio al 4 marzo riportano che Taylor tornerà a Los Angeles e, insieme a Ridge, ripenseranno ai momenti passati insieme.

Deacon rifiuterà l'invito di Sheila di tornare a vivere con lei in albergo, mentre Steffy e Thomas spereranno che la famiglia si possa ricongiungere.

Bill si offre per tenere distante Deacon da Liam e Hope

Nelle puntate di Beautiful che andranno in onda dal 27 febbraio al 4 marzo Bill inviterà Liam a fare attenzione alla sua famiglia, e di fare in modo che Deacon possa starne distante, evitando così che possa interferire nel suo rapporto con Hope.

Spencer senior addirittura si proporrà di risolvere lui stesso la situazione, ma Liam si opporrà. Intanto Thomas e Steffy ribadiranno a più riprese a Ridge che, se non dovesse esserci più intesa con Brooke, potrebbe sempre fare affidamento su di loro e su Taylor.

Sheila chiede a Deacon di tornare a vivere con lui in albergo

Hope continuerà a dirsi convinta del cambiamento di Deacon. Sharpe, dal canto suo, dirà alla figlia che l'unico motivo per cui è tornato in città è quello di provare a riallacciare i rapporti con lei. Intanto Ridge non cambierà idea e sarà in preda alla collera perché Brooke continuerà a difendere l'operato di Deacon. Inoltre, con grande stupore di Steffy, la madre Taylor farà ritorno a Los Angeles.

Taylor porgerà le sue scuse alla figlia per non essere stata presente alle sue nozze ed in occasione della nascita del piccolo Hayes. Forrester sarà felice di vederla e la ringrazierà per il bene che ha fatto durante la sua assenza.

Taylor le assicurerà che non andrà più via e che la aiuterà nel fronteggiare Sheila. Quest'ultima scoprirà dove sta trascorrendo le sue notti Deacon, e gli chiederà di tornare in albergo.

L'uomo però non accetterà l'invito, convinto che ciò potrebbe causargli dei problemi.

Deacon si offre di dare lezioni di karate a Hope

Dagli spoiler di Beautiful dal 27 febbraio al 4 marzo si apprende che Ridge proverà a dissuadere Brooke dal dare un'ulteriore possibilità a Deacon. Lei però si opporrà per non deludere Hope.

Di fronte a questa situazione, lo stilista sceglierà di passare qualche ora con Steffy.

Quando si recherà alla casa sulla scogliera troverà però l'ex moglie Taylor. I due saranno felici di ritrovarsi dopo tanto tempo e ripenseranno ai bei momenti trascorsi insieme. Intanto alla Forrester Creations sia Steffy che Thomas ragioneranno sull'ipotesi di un ricongiungimento familiare.

Brooke, dopo l'ennesimo scontro con Ridge, esternerà a Katie tutte le sue preoccupazioni. La moglie di Bill si dirà certa che Hope stia facendo la scelta giusta. Del resto, anche le Logan in passato si sono riavvicinate al padre e, col tempo, questa decisione si è rivelata corretta.

Ridge rivelerà a Taylor di avere dei problemi con Brooke, mentre Deacon proporrà a Hope di darle lezioni di karate.