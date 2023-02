Blanco non passa inosservato sul palco del Festival di Sanremo 2023. Nel corso della prima serata della kermesse musicale condotta da Amadeus, il cantante si è reso protagonista di un momento che ha destato non poche polemiche in rete e sui social.

Per dei problemi tecnici, Blanco ha devastato il palco di Sanremo, iniziando a tirare calci a vasi e fiori presenti all'Ariston.

A fare un po' di chiarezza su quanto è accaduto, ci ha pensato Amadeus intervistato da Fiorello a Viva Rai 2.

Durante la prima serata di Sanremo 2023, Blanco devasta il palco

Nel dettaglio, la prima serata del Festival di Sanremo 2023 è stata caratterizzata dall'esibizione caotica di Blanco: il cantante, dopo aver riscontrato dei problemi tecnici durante la performance, si è scagliato contro fiori e vasi presenti sul palco.

Blanco ha spiazzato il pubblico dell'Ariston distruggendo e devastando completamente la scenografia che era stata creata sul palco per la sua esibizione.

Una scena che ha destato un po' di critiche sul web e, in tanti, sostengono che sia stata una mossa studiata a tavolino dall'artista per far sì che si parlasse della sua esibizione e del suo brano.

Amadeus rompe il silenzio su Blanco e fa chiarezza sull'esibizione a Sanremo 2023

Immediato l'intervento di Amadeus che, subito dopo la sfuriata di Blanco sul palco, è intervenuto per riportare la calma.

E, subito dopo la diretta della prima serata del Festival, Amadeus ha rotto il silenzio intervenendo a Viva Rai 2, lo show condotto da Fiorello sulla rete ammiraglia.

"In realtà lui doveva fare delle cose con i fiori, tipo rotolarsi sopra, non chiaramente quello che abbiamo visto", ha precisato il conduttore della 73esima edizione della kermesse musicale, spiegando che non era previsto quello che è accaduto.

"Lì per lì non avevo capito nulla", ha aggiunto ancora il padrone di casa del Festival commentando l'esibizione di Blanco.